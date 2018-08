Terremoto in Venezuela | grattacielo inclinato “almeno del 25%”

Forte scossa di Terremoto in Venezuela : avvertita anche in Colombia : L'epicentro della Forte scossa registrata in Venezuela, che non ha ancora una magnitudo Richter definitiva, è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una...

Venezuela - forte Terremoto di magnitudo 7.3. Panico in un supermercato : il video della fuga dei clienti : Il Venezuela è stato scosso da un terremoto di magnitudo 7.3 nella zona della costa nord orientale. Lo rileva l’Us Geological Survey, precisando che non ci sono, al momento, segnalazioni di vittime, feriti o danni. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi e ha scatenato il Panico a Caracas. Molti edifici sono stati evacuati per timore di scosse di assestamento o danni strutturali. Il ministro dell’Interno, Nestor Reverol, ha affermato che ...

Terremoto Venezuela - magnitudo 7.3/ Video ultime notizie Caracas - scosse anche in Colombia : evacuati edifici : Terremoto M 7.3 in Venezuela nello Stato di Sucre: potente scossa avvertita anche in Colombia e in gran parte del Nord del Sudamerica, alle ore 23:31 italiane(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Fortissima scossa di Terremoto in Venezuela - panico tra la gente ma non ci sarebbero vittime : Fortissima scossa di terremoto lungo la costa nordorientale del Venezuela, avvertita anche a 400 km di distanza nella capitale Caracas, in Colombia e a Trinidad e Tobago. panico tra la popolazione, ma secondo quanto viene riferito non ci sono vittime.Dopo la scossa, che ha avuto magnitudo 7.3 - come ha stabilito il Servizio geologico Usa rivedendo la valutazione iniziale di 7.7 - molti edifici sono stati evacuati per paura di danni strutturali. ...

Terremoto Venezuela : tanta paura e messaggi di allarme - “appello alla calma” : tanta paura me nessun morto o ferito per il Terremoto magnitudo 7.3 che ha colpito il Venezuela alle 23:31 di ieri ora italiana: l’epicentro è stato localizzato a 20 km nord-nordovest da Yaguaraparo, nei pressi della costa nord-orientale dello Stato di Sucre, a una profondità di 123 km, secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi anche nella capitale Caracas, a circa 400 km di ...

Venezuela - Terremoto di magnitudo 7.3 : danni e crolli - ma nessuna vittima : Il sisma è stato registrato nella regione di Sucre, a circa 400 chilometri dalla capitale Caracas, dove è stato avvertito distintamente. Non si segnalano vittime.Continua a leggere

Scossa di Terremoto 7.3 in Venezuela avvertita anche in Colombia : paura - edifici evacuati e gente in strada : Una forte Scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata registrata ieri sera nel nord del Venezuela e avvertita fino in Colombia. Tanta la paura, con evacuazioni anche nella capitale Venezuelana Caracas. Non si segnalano però al momento particolari danni o feriti. Una Scossa di magnitudo 6.7 è avvenuta invece, stamani, al largo delle isole Vanuatu. ...

Terremoto in Venezuela - governatore Sucre esclude gravi danni : Edwin Rojas, governatore dello Stato di Sucre, epicentro del Terremoto di magnitudo 7.3 che ha colpito il Venezuela, ha dichiarato che "al momento, grazie a Dio, non si registrano perdite umane". ...

Venezuela - Terremoto di magnitudo 7.3 : edifici evacuati e lievi danni : Subito dopo la scossa il panico si è scatenato tra la popolazione anche nello Stato di Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, Merida, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara e nel Distretto della ...

CARACAS - Terremoto M 7.7 E RISCHIO TSUNAMI IN VENEZUELA/ Video - potente scossa nello Stato di Sucre : TERREMOTO M 7.3 in VENEZUELA nello Stato di Sucre: potente scossa avvertita anche in Colombia e in gran parte del Nord del Sudamerica, alle ore 23:31 italiane(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 01:45:00 GMT)