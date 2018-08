Tennis | Winston-Salem | sarà Chung a sfidare Berrettini agli ottavi

Tennis - ATP Winston-Salem 2018 : Matteo Berrettini supera Nikoloz Basilashvili ed è agli ottavi di finale! : Prosegue la corsa di Matteo Berrettini , che ha centrato l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem . Il Tennis ta romano si è sbarazzato in due set del georgiano Nikoloz Basilashvili , battuto con il punteggio di 7-5 6-3. Un match più complicato di quanto non dica il punteggio, ma risolto grazie con cinismo e con la solita capacità di Matteo di mantenere la concentrazione anche nei momenti più delicati. La partita era ...

Tennis - Winston-Salem : Berrettini passa - ko Cecchinato : In campo tra poco Andreas Seppi : il 34enne altoatesino n.49 al mondo sfida nel secondo turno il cileno Nicolas Jarry , n.42,. Djokovic re di Cincinnati Nadal e Halep ancora in vetta Djokovic trionfa ...

Tennis - ATP Winston-Salem : eliminati Marco Cecchinato ed Andreas Seppi : Resta solo Matteo Berrettini. E’ stata una notte avara di soddisfazioni quella appena trascorsa per il Tennis italiano. Nel torneo ATP di Winston-Salem solo il romano ha vinto la sua partita, mentre Marco Cecchinato ed Andreas Seppi sono stati eliminati . Finisce subito il cammino di Marco Cecchinato . Il siciliano, testa di serie numero quattro, che ha usufruito di un bye al primo turno, è stato sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff, ...

Tennis - ATP Winston Salem 2018 : Matteo Berrettini batte Benneteau e vola al secondo turno : Matteo Berrettini è l’unito italiano rimasto in corsa al torneo ATP di Winston Salem. Sul cemento statunitense il numero 60 del ranking mondiale ha sconfitto il quotato francese Julien Benneteau con un doppio 6-3 e si è qualificato ai sedicesimi di finale dove affronterà il georgiano Basilashvili. Il romano operava subito il break in apertura di primo set concretizzando il quarto tentativo, poi teneva il proprio servizio a zero e si ...