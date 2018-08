Tennis | ATP Winston-Salem 2018 | Matteo Berrettini lotta ma cede a Hyeon Chung negli

Tennis - ATP Winston Salem 2018 : Matteo Berrettini batte Benneteau e vola al secondo turno : Matteo Berrettini è l’unito italiano rimasto in corsa al torneo ATP di Winston Salem . Sul cemento statunitense il numero 60 del ranking mondiale ha sconfitto il quotato francese Julien Benneteau con un doppio 6-3 e si è qualificato ai sedicesimi di finale dove affronterà il georgiano Basilashvili. Il romano operava subito il break in apertura di primo set concretizzando il quarto tentativo, poi teneva il proprio servizio a zero e si ...

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scala re la classifica , portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal , assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Tennis - torneo di Cincinnati Atp e Wta : il programma delle gare del giorno : Tennis, torneo di Cincinnati darà spettacolo anche oggi, con diverse gare dei tornei maschile e femminile che scenderanno in campo in serata A Ferragosto si gioca eccome nel mondo del Tennis. I circuiti Atp e Wta si sono ritrovati in quel di Cincinnati, in attesa dello spettacolo degli Us Open. Quest’oggi tante gare in programma, con diversi big in campo. Djokovic affronterà Mannarino, il giustiziere di Cecchinato, Kyrgios contro ...