Temptation Island Vip Ultimi giorni prima dell' inizio delle riprese | ecco come li

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo Lenticchio tra i tentatori : Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? C’è anche Lenticchio Le registrazioni non sono ancora iniziate ma continuano ad emergere indiscrezioni sulla prima edizione di Temptation Island Vip. L’ultima? A quanto pare tra i tentatori c’è Francesco Chiofalo, conosciuto ai più come Lenticchio. A rivelarlo è il Vicolo delle News, che parla anche di un […] L'articolo Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo Lenticchio tra ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura schiera i tentatori : Settembre è alle porte e porta in dono i primi reality show targati Canale 5. Si parte l'11 settembre con "Temptation Island Vip" condotto da Simona Ventura che ha arruolato, tra gli altri, l'ex ...

Temptation Island : Barbara d’Urso è la donna ideale di Gianpaolo : Gianpaolo Quarta di Temptation Island fa una rivelazione su Barbara d’Urso Temptation Island si è concluso da un po’ e, in attesa della nuova versione dedicata ai personaggi del mondo dello spettacolo, si continua a parlare dei protagonisti di questa edizione del 2018. Questa volta è il turno di Gianpaolo Quarta, che ha iniziato il suo percorso televisivo in compagnia di Martina per poi uscire dal programma da single. Il ragazzo, ...

Gianpaolo di Temptation Island : “La mia ragazza ideale? Barbara d’Urso” : Temptation Island: Gianpaolo Quarta svela il suo tipo ideale di donna dopo la fine della storia con Martina Sebastiani Gianpaolo Quarta, salentino e orafo per passione, ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island insieme a Martina Sebastiani. All’interno del viaggio dei sentimenti, Martina ha capito che Gianpaolo non è l’uomo che fa per lei, per […] L'articolo Gianpaolo di Temptation Island: “La mia ...

Temptation Island - che fine ha fatto Lara : Lara Zorzetto è stata senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo l’addio al fidanzato Michael e l’inizio di un percorso di rinascita, in molti si chiedono che fine abbia fatto la ragazza di Pordenone. Lara e il suo ragazzo convivevano da due anni e mezzo ed erano approdati nel programma, insieme ad altre coppie, per mettere alla prova il loro amore dopo un periodo non proprio ...

Temptation Island - Raffaela Giudice ammette : “Ho esagerato!” : Raffaela Giudice spiega il perché delle sue lacrime a Temptation Island Raffaela Giudice passerà alla storia di Temptation Island per due precisi motivi. Quali? E’ una delle poche, se non l’unica, delle fidanzate a non aver fatto recapitare video dal contenuto ambiguo al suo compagno, durante il corso della loro permanenza al programma, e per i suoi pianti, che per i fan della trasmissione sono stati fin troppi. Ora, a distanza di ...

Temptation Island Vip : la confessione di Nilufar : Temptation Island Vip è alle porte, i partecipanti sono stati annunciati da qualche giorno ed una coppia in particolare sta già facendo parlare di sé. Chi potrebbe essere? Sì, proprio la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Leggete quanto ha confidato l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché una delle protagoniste della prima edizione del Temptation Island Vip, in una recente intervista per il settimanale di Uomini e ...

Temptation Island - Raffaela racconta la storia con Andrea : “Un continuo corteggiarsi” : Raffaela di Temptation Island racconta come è nata la sua relazione con Andrea Raffaela Giudice e Andrea Celentano hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia ha deciso di uscire insieme dal programma e, a distanza di mesi dalla fine dello stesso, i due sembrano essere molto innamorati. Raffaela ha […] L'articolo Temptation Island, Raffaela racconta la storia con Andrea: ...

Temptation Island Vip - anticipazioni : dopo le coppie arrivano due tentatori - Davide Rossi e Melissa Castagnoli : Il figlio del noto cantante e l'ex fidanzata di Mario Balotelli sono i primi due nomi ufficiali tra i single che faranno parte del cast del reality in versione Vip.

Temptation Island Vip - tentatori : Davide Rossi - Melissa Castagnoli e altri ex tronisti : Sono stati svelati, per Temptation Island Vip, i nomi di alcuni tentatori vip che cercheranno di far cadere in trappola gli illustri fidanzati del reality di canale 5 che dal 12 settembre vedrà al timone, per la prima volta, la brillante Simona Ventura. Chi di loro riuscirà a far vacillare le coppie che hanno deciso di partecipare? Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? I primi due sono volti noti Manca ormai poco. I riflettori di ...

