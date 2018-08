Teatro | danza | musica | il festival multidisciplinare ' Approdi' torna dal 25 agosto al 9

I solisti del Teatro . "Riarse di sete. C'è un posto in cui la terra danza" il 21 agosto con una figlia di Claudio Villa : ... scritto e diretto da Igor Geat, esperto nel cucire spettacoli site specific e interpretato da Andrea Colangelo con il suo gruppo di musicisti e danzatrici Voci InPopolari. L'opera "Riarse di Sete" è ...

Costiera Amalfitana. Al via 'Stelle divine' - musica - Teatro e danza ad Atrani : Gli spettacoli inizieranno alla 20.30, 21.45 e 23.00 nella emozionante location di largo Alagno, da poco restituita alla piena fruibilità di turisti e residenti. Appuntamento a partire dalle ore 19.

Roy Paci - Bungaro e la De Sio Sarà 'Una bella stagione' tra musica - danza e Teatro : Il palinsesto è ricco e variegato tra musica , teatro , danza e cinema; a nomi di rilievo della scena nazionale come Roy Paci , Teresa De Sio e Tony Bungaro associa gli spettacoli di tanti artisti del ...

Musica - Teatro - danza - sport - spettacoli e lancio di palloncini - ecco la notte dei desideri di Porto Sant'Elpidio : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra Musica , teatro , danza , sport , spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un desideri o nella ...

Civitanova Danza. Tra sentieri di guerra e sabbie folk e chic - Teatro e Critica : Tre spettacoli , talvolta quattro, in teatri diversi della ridente cittadina sul mare e l'ultimo collocato lassù, nella Città Alta, sede dell'Annibal Caro, preziosa bomboniera sorta nel 1872, ...

Danza : 'Tributo a Rudolf Nureyev' al Teatro romano di Spoleto : Ma a prescindere dagli spettacoli legati specificatamente a lui ha continuato il giovane manager- per chi come me pensa, organizza, promuove e produce spettacoli di Danza, Rudolf Nureyev è l'...