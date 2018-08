Taylor Swift supera se stessa nel record degli incassi del tour

Il fidanzato di Taylor Swift - Joe Alwyn - ha reso pubblico il suo account Instagram! : "You and me we got big reputations" The post Il fidanzato di Taylor Swift, Joe Alwyn, ha reso pubblico il suo account Instagram! appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ha cantato una delle sue canzoni preferite di sempre insieme a Bryan Adams : Tay Tay felicissima <3

Ryan Reynolds e Blake Lively sono impazziti sentendo la voce della figlia al concerto di Taylor Swift : Genitori orgogliosi

Taylor Swift ha invitato sul palco Hayley Kiyoko per cantare insieme "Curious" : Ecco il video della performance

Taylor Swift è scivolata sul palco e ha reagito come avresti fatto tu : Tay Tay maestra di vita

Taylor Swift cade sul palco sotto la pioggia ma continua a cantare con nonchalance e sorrisi (video) : Succede anche alle performer più esperte di scivolare durante un'esibizione, soprattutto se si sta cantando sotto la pioggia, ma quando Taylor Swift cade sul palco è quasi sempre pronta a rialzarsi come nulla fosse accaduto. La popstar ha avuto un incidente sul palco del MetLife Stadium a East Rutherford nel New Jersey durante la data del 22 luglio, la terza consecutiva nella stessa arena nell'ambito del suo Reputation World Tour negli stadi, ...

Taylor Swift ha cantato e ballato senza sosta sotto la pioggia torrenziale durante il suo ultimo live : Tay Tay non la ferma nemmeno il diluvio

Selena Gomez : ecco il dolce regalo che Taylor Swift le ha fatto per il compleanno : BFF <3

Taylor Swift e Lady Gaga stanno lavorando insieme? Ecco perché i fan sono convinti di sì : Sarebbe il featuring dei sogni

In arrivo un duetto di Lady Gaga e Taylor Swift? Le due popstar nello stesso studio di registrazione (foto) : Sarebbe un sogno per entrambe le fanbase, un successo commerciale assicurato e un'interessante incontro artistico, l'eventuale duetto di Lady Gaga e Taylor Swift. L'ipotesi comincia a farsi strada dopo la diffusione delle foto che ritraggono la Swift all'ingresso degli studi Electric Lady di New York: la cantante di Reputation, tra una tappa e l'altra del suo tour mondiale negli stadi, è stata paparazzata mentre entrava negli stessi studi di ...

Taylor Swift realizza il sogno di una fan malata di cancro al cervello : foto dell'incontro con Lexi : Taylor Swift ha realizzato il sogno di una fan malata di cancro al cervello, la ventunenne Lexi Caviston, facendole una sorpresa su richiesta dei suoi amici. La popstar ha risposto ad una campagna che ha trovato visibilità sui social per iniziativa della giornalista americana Meghan McCain, intenzionata ad aiutare amici e conoscenti della ragazza, impegnata in una lotta con un cancro molto aggressivo, a regalarle un incontro con la ...

Nomination agli MTV Video Music Awards 2018 - dai favoriti Beyoncé e Jay-Z alla snobbata Taylor Swift : Le Nomination agli MTV Video Music Awards 2018, annunciate in modo inusuale attraverso la piattaforma Video IGTV (la nuova televisione di Instagram), sono arrivate a poco più di un mese dalla cerimonia di premiazione del prossimo 20 agosto. Si tratta del premio di MTV che tradizionalmente chiude la stagione estiva assegnando i riconoscimenti per i migliori Video Musicali e gli artisti che più si sono distinti per il loro impegno nella ...

Taylor Swift : bloccata e sospesa in aria durante il suo ultimo concerto : Ma recupera come una vera professionista

Un fan fa la proposta di matrimonio davanti a Taylor Swift e la reazione della cantante è imperdibile : LOL