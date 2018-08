Sventato furto di gasolio a Vittoria

Furto Sventato col controllo di vicinato : vigilante in pensione mette in fuga i ladri a Rimini : Eppure, al servizio del Civis Augustus , poi Civis-Cittadini del mondo , , ne ha viste di tutti i colori. Sempre mantenendo calma e sangue freddo, come quella volta che è stato circondato dai ...

Ragusa - Sventato furto in azienda di autotrasporti : sventato furto presso un’importante azienda di autotrasporto di Ragusa. Gli autori del furto sono stati disturbati dall'arrivo dei poliziotti.

Vittoria - ennesimo furto Sventato in magazzino di fitofarmaci : ennesimo furto sventato in magazzino fitofarmaci ed antiparassitari per l'agricoltura a Vittoria dopo la segnalazione d'allarme

Sventato furto in Ufficio Postale nel Messinese - un arresto : All'alba i carabinieri della Stazione di Roccalumera, con la collaborazione di quelli della Stazione di Mandanici, hanno arrestato in flagranza di tentato furto aggravato in concorso ai danni del ...