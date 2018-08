Svelati gli ospiti di Festival Show a Trieste il 1° settembre | da Il Volo a The Kolors e

Svelati i titoli dei primi due episodi di The 100 6 - la sesta stagione inizia con gli alieni? : Tramite Spoiler TV, sono stati resi noti i titoli dei primi due episodi di The 100 6. Dopo poco più di una settimana dal finale della quinta stagione, i produttori della serie distopica sono già al lavoro sul prossimo capitolo. Gli eventi avvenuti nell'episodio conclusivo, dal titolo "Damocles - Part II", hanno cambiato, di nuovo, l'assetto dello show post-apocalittico. Quel "End of Book I" indica la fine del primo atto di The 100 e l'inizio di ...

Shadow of the Tomb Raider : Svelati gli Stili di Gioco della modalità Nuovo Gioco + : Eidos Montreal e Square Enix annunciano ufficialmente che in Shadow of the Tomb Raider sarà presente la modalità Nuovo Gioco +, la quale includerà 3 differenti Stili di Gioco, a seguire i dettagli in Anteprima. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a consultare il nostro articolo Shadow of the Tomb Raider: Tanti dettagli in ANTEPRIMA, dove al suo interno troverete nuove e interessanti ...

Belen Rodriguez/ Dalla crisi al figlio con Andrea Iannone : i retroscena mai Svelati dalla showgirl : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati davvero in crisi? Cosa si nascondeva dietro le assenze della showgirl? Ecco tutti i retroscena mai svelati(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 04:54:00 GMT)

AVENGERS : INFINITY WAR/ Svelati dai fratelli Russo alcuni dettagli su Stormbreaker e Teschio Rosso : I registi di AVENGERS: INFINITY War rispondono alle domande dei fan su Twitter. Di seguito le curiosità più interessanti su Mjöllnir, Stormbreaker e Teschio Rosso.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:11:00 GMT)

Temptation Island Vip - Svelati altri nomi : nel cast anche il famoso "figlio di" : Continua lo "spoiler" dei concorrenti. Vicini alla firma Andrea Zenga con la fidanzata e due coppie di Uomini e Donne

Tale e Quale Show : Svelati gli ultimi 4 concorrenti. Ecco il cast completo! : Qualche giorno fa Blogo ha svelato i primi 8 concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show. Qualche giorno fa Blogo ha svelato i primi 8 concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show. Ieri sera Tv Blog ha pubblicato i quattro nomi rimanenti, tra i quali c’è anche un’ex gieffina famosa, che ci ha regalato tanto trash sia al GF che a L’Isola dei Famosi: Matilde Brandi, Guendalina Tavassi, Antonio Mezzancella e Andrea Agresti. Nonostante questi nuovi ...

Tale e Quale Show 2018 : Svelati gli ultimi 4 concorrenti del cast : Chi saranno i concorrenti di Tale e Quale Show 2018? Gli ultimi nomi del cast Quasi tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che tornerà in onda su Rai Uno a settembre. Tv Blog ha svelato i nomi degli ultimi quattro concorrenti che faranno parte del cast guidato da Carlo Conti. […] L'articolo Tale e Quale Show 2018: svelati gli ultimi 4 concorrenti del cast proviene da Gossip e Tv.

Svelati gli Infami in Destiny 2 I Rinnegati - la nuova razza nemica dell’espansione : Destiny 2 ha delle grandi novità. Bungie ha presentato gli Infami, la nuova razza di nemici del DLC I Rinnegati. I nuovi Caduti mutati sono molto diversi dalle versioni originali sia per il loro comportamento che per la loro aggressività. Dal trailer di presentazione sembra proprio che il DLC I Rinnegati di Destiny 2 complicherà di molto la vita ai giocatori, affrontando tematiche diverse rispetto alle precedenti avventure. I giocatori ...

Premio giornalistico Letizia Leviti - il 18 luglio a Palazzo Vecchio saranno Svelati i nomi dei vincitori dei tre premi : Fra tutti gli articoli o i servizi pervenuti che potranno spaziare dalla cronaca allo spettacolo, dallo sport all'ambito scientifico, ne verrà scelto uno, meritevole di aver saputo trasmettere l'...

Temptation Island 2018/ Filippo Bisciglia scalda i motori : Svelati i nomi di altre tentatrici : Temptation Island 2018, anticipazioni prima puntata e gossip: Filippo Bisciglia svela nuove indiscrezioni. svelati i nomi di altre affascinanti tentatrici(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 04:10:00 GMT)

Shenmue I & II : Nuovi dettagli Svelati : Nella giornata di ieri è stata ufficialmente svelata la data di uscita di Shenmue I & II, la collection in HD che racchiude i primi due capitoli della serie, prevista su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 21 Agosto 2018, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli. Nuovi dettagli per Shenmue I & II Di seguito le nuove informazioni appena diffuse: Il gioco proporrà il medesimo gameplay della versione ...

Volkswagen T-Cross : Svelati i primi dettagli sul futuro crossover della Polo [VIDEO] : Svelata la vista posteriore della futura Volskwagen T-Cross accompagnata da un interessante video ufficiale La Casa di Wolfsburg ha diramato il primo teaser e un video ufficiale che anticipano l’inedita Volkswagen T-Cross, crossover di segmento “B” basato sul pianale della citycar Polo che andrà a confrontarsi con B-SUV del calibro di Mini Country, Peugeot 2008 e Nissan Juke. La vettura avrà un baricentro rialzato e strizzerà l’occhio al ...

Shenmue I & II : Data di uscita e nuovi dettagli Svelati : Annunciato diversi mesi fa, Shenmue I & II ha finalmente una Data di uscita ufficiale, a svelarlo sono stati gli store ufficiali. Nell’attesa di mettere le mani su Shenmue III rinviato purtroppo al 2019, Yu Suzuki e SEGA sono lieti di annunciare l’imminente arrivo della collection su PC, PS4 e Xbox One. Shenmue torna su PC, PS4 e Xbox One con una Collection Nel 1986, il giovane Ryo Hazuki torna nel dojo del ...

Death Stranding : Svelati nuovi dettagli sulle mani di Sam : L'account Twitter di Kojima Productions è tornato a parlare dell'attesissimo Death Stranding, e come possiamo vedere l'argomento del giorno sono niente meno che le mani del nostro povero Sam.Forse i più attenti lo avranno notato, ma vale la pensa sottolineare come spesso i trailer del gioco risaltano proprio le mani di Sam, per cui deve trattarsi sicuramente di qualcosa di importante e non a caso Kojima Productions ha deciso di approfondire ...