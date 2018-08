Superquark | puntata del 22 agosto | la natura del Messico e la piccola ‘Pompei’ di Piuro

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Uno straordinario documentario della serie BBC alla scoperta del pianeta blu aprirà, come sempre. Nelladi mercoledì 22, alle 21.25 su Rai1, il programma di Piero Angela accompagnerà gli spettatori in un viaggio dai colori accesi in un paese molto visitato dai turisti per la sua storia antica, ma quasi sconosciuto per la sua: ile nuvole Non solo piramidi azteche e spiagge da sogno, ma rigogliose foreste tropicali, deserti bruciati dal sole e vulcani coperti di neve, su un territorio che si estende per oltre 2000 chilometri. Uno spazio quasi interamente dominato da una dorsale di montagne, che lo segue per tutta la sua lunghezza: la Sierra Madre.visiterà questa grande catena montuosa, che attraversa climi completamente diversi. Aridi e desertici al nord, e tropicali al sud. Un territorio di rocce, culla di ...