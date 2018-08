eurogamer

Stormdivers dagli sviluppatori di Resogun sarà un Battle Royale: pubblicato un nuovo trailer. #Stormdivers

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Housemarque, studio di sviluppo finlandese che si è fatto un nome negli anni grazie a titoli arcade come, Nex Machina e Super Stardust, ha colto l'occasione della Gamescom 2018 per tornare a parlare del suoprogetto, che segnerà l'esordio dello studio nel genere dei.Gliavevano presentato il gioco all'inizio dell'anno come un'esperienza fortemente orientata al multigiocatore, ma non avevano ancora svelato la naturadel titolo. La notizia è stata quindi resa ufficiale alla kermesse di Colonia che si sta tenendo in questi giorni, durante la quale glihanno inoltreuntrailer di gameplay ricco d'azione per.Nel trailer possiamo trarre qualche indizio sugli elementi di gameplay del gioco, come la presenza di dispositivi stealth e una vasta gamma di armi, dalle spade ai lanciarazzi. ...