Stefano De Martino | ancora in vacanza ma non da solo | con lui c’è sempre Gilda

Stefano De Martino papà - vacanze a Ibiza con Santiago. Ma con loro c'è anche la sua ex... : Dopo il suo impegno come inviato dell?Isola dei Famosi e messo da parte il suo impegno ad ?Amici?, Stefano de Martino si è concesso una lunga...

Emma Marrone e Stefano De Martino - si seguono su Instagram/ Silenzio sui social dopo l'inaspettato gesto : Emma e Stefano De Martino tornano insieme? È quanto fa pensare il loro riavvicinamento sui social: gli ex "amici di Amici" si (ri)seguono a vicenda. (Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Gossip news : possibile ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino (RUMORS) : Un possibile ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino; è quello in cui molti fan della ex coppia starebbero sperando. Nelle ultime ore, i due ex concorrenti Amici sono finiti al centro dell'attenzione per via di una voce a dir poco clamorosa. Secondo le ultime news di Gossip, i due si sarebbero riavvicinati moltissimo nelle ultime settimane, tanto che un indizio arrivato via Instagram sta facendo letteralmente impazzire i loro ...

Ritorno di fiamma! Stefano De Martino è stato “beccato”. Il gossip è clamoroso : Stefano De Martino è davvero single? Beh, lui continua a dichiararsi libero ma sono in pochi quelli che credono che il bel ballerino non abbia una donna al suo fianco. E il gossip che circola negli ultimi giorni è a dir poco clamoroso. Sedetevi, per favore. Potreste avere un colpo al cuore non indifferente. Stefano è tornato con la ex moglie Belen? No, no, tranquilli. La notizia è ancora più bollente… Sapete che cosa si vocifera? Che ...

Stefano De Martino lascia Amici? / "Niente conduzione su Real Time ma un posto nel cast del serale" : Stefano De Martino pronto a lasciare Amici? Stando alle indiscrezioni di Tv Sorrisi e Canzoni: "Niente conduzione su Real Time ma un posto nel cast del serale"(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:32:00 GMT)

Belen Rodriguez si racconta senza filtri : l'amore per Iannone - nuova gravidanza e Stefano De Martino : Ed è proprio dalla bellezza che parte l'intervista rilasciata dalla showgirl a 'La Gazzetta dello Sport', domanda a cui Belu risponde di non avere mai fatto una dieta, anche se è molto attenta a ciò ...