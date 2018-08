STEFAN KARL STEFANSSON È MORTO L' addio al cattivo di Lazy Town | i fan

Morto STEFAN KARL Stefansson - era Robbie Rancido in Lazy Town : Lutto nel mondo della tv per ragazzi: martedì scorso è Morto, all'età di 43 anni, Stefan Karl Stefansson, attore che deve la sua popolarità per aver interpretato per dieci anni il personaggio di Robbie Rancido (Robbie Rotten nella versione originale) della serie islandese Lazy Town, da noi andata in onda su Cartoonito. L'attore era malato di cancro al pancreas.Nato ad Hafnarfjörður nel 1975, Stefansson aveva iniziato a lavorare per la tv nel ...