Stefan Karl Stefansson è morto Addio alla star di Lazy Town | Robbie Rancido sconfitto

Addio a Stefán Karl Stefánsson - indimenticabile Robbie Rancido : È morto all’età di 43 anni l’attore islandese Stefán Karl Stefánsson, il mitico Robbi Rancido di «Lazy Town». A darne l’annuncio è stata la moglie, con un post su Facebook: «Il mio amato Stefan Karl Stefansson, 43 anni, è deceduto dopo aver combattuto per due anni contro un aggressivissimo cancro al pancreas. Per suo volere, non ci saranno funerali. Le sue spoglie saranno sparse in segreto in un oceano lontano. La famiglia di Stefan ...