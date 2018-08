Stati Uniti - quarto mese consecutivo in calo per la vendita di case esistenti : Restano in territorio negativo le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. A luglio il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato un calo dello 0,7% a ...

Stati Uniti - tornano a crescere le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 17 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita del 4,2% dopo il -2% riportato la settimana prima. L'indice ...

Dazi - Trump : “Tassa del 25% per ogni auto che arriva da Ue negli Stati Uniti” : Ha parlato poche ore dopo un’intervista del Segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, al Wall Street Journal nella quale annunciava il rinvio della scadenza di agosto per la pubblicazione di un rapporto sulle tariffe automobilistiche. Donald Trump, nel corso di un comizio in West Virginia, è stato chiaro: “Metteremo una tassa del 25% su ogni auto che arriverà negli Stati Uniti dall’Unione europea“, ha detto. Il rinvio annunciato da ...

Pubblicità su Netflix - è polemica negli Stati Uniti : L’idillio è rotto. Netflix si è attrezzato per conformarsi al modello Youtube, inframezzando i propri prodotti con piccoli video promozionali. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove un gruppo di utenti inferociti ha scaricato su Twitter la propria rabbia. «Pago per poter fare binge watching senza essere interrotto dalle Pubblicità», ha scritto qualcuno; «Se tutto questo dovesse diventare permanente non rinnoverò l’abbonamento», ha fatto eco ...

"Negli Stati Uniti la Russia è presentata come nemico per battaglia politica interna" - : Secondo il diplomatico russo, questa situazione è legata alla feroce battaglia in corso nella politica interna americana.

Glass hair - la moda che arriva dagli Stati Uniti : L’estate non è ancora finita, ma le vere fashioniste già pensano ai look da scegliere per il prossimo autunno. Per quanto riguarda l’hairstyle, abbandonate le onde che richiamano il mare e i colori sfumati, lo stile più cool del momento, almeno stando alle scelte delle star, è quello dei Glass hair. Di che si stratta? Sono capelli lisci e lucidissimi, così tanto da risplendere come vetro. Sono state le star americane a lanciare il ...

Gli Stati Uniti hanno espulso l’ex guardia nazista Jakiw Palij : Gli Stati Uniti hanno espulso verso la Germania il 95enne Jakiw Palij, ex guardia di un campo di concentramento nazista. Jakiw Palij viveva a New York e la sua espulsione era stata decisa 14 anni da un giudice statunitense: il The post Gli Stati Uniti hanno espulso l’ex guardia nazista Jakiw Palij appeared first on Il Post.

Ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina : fiduciose le Borse asiatiche e Wall Street : The Wall Street Journal, il 16 agosto, ha pubblicato la notizia di una possibile attenuazione delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina . La Ripresa del confronto dialettico, in piena guerra dei dazi, è prevista per il 21 e 22 agosto. La Cina riavviera' un dialogo con la controparte americana nell'intento di risolvere il contenzioso in corso. Infatti, il 23 agosto entreranno in vigore i nuovi dazi, reciproci, all'import di beni. ...

Gli Stati Uniti - socialisti - d'America : Oggi, per la maggioranza dei Democratici USA, non sono dunque piu' valide la domanda e la relativa risposta, "Qual e' il sistema economico negli Stati Uniti d'America?"- "L'economia capitalista", del ...