Statali | il piano della Bongiorno | “450mila assunzioni entro il 2019”

Pensioni - a chi conviene l?uscita con ?quota 100? : il piano del governo conviene a Statali e lavoratori regolari : ROMA I correttivi alla riforma Fornero inseriti nel programma di governo hanno costi probabilmente non lontanissimi da quelli preventivati dallo stesso esecutivo (che si è imposto un tetto di...

Statali - per i dirigenti premi 'selettivi' nel piano Bongiorno : 'premiare i dirigenti bravi, quelli che non si limitano a fare ciò che devono ma fanno davvero girare la macchina pubblica'. È questo l'obiettivo di Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica ...