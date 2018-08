Starlink Battle For Atlas protagonista di un nuovo trailer

Starlink : Battle for Atlas - vediamo le versioni Switch e Xbox One con un nuovo trailer : Dopo aver visto cosa ha da offrire in occasione dell'E3 2018, Starlink: Battle for Atlas ha lanciato un nuovissimo video gameplay nel quale possiamo veder il gioco in esecuzione su Xbox One e Nintendo Switch, riporta Dualshockres.Ebbene quest'oggi ci viene mostrato l'Airwing di Star Fox, esclusiva dell'edizione per Nintendo Switch, mentre nella seconda parte del video potremo come gira il gioco su Xbox One.Starlink: Battle for Atlas punta a ...