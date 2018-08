SPORT CLUB MARSALA 1912 | FINALMENTE SI GIOCA! COPPA ITALIA IL 2 E 12 SETTEMBRE

Calciomercato - Eto'o lascia la Turchia : giocherà nel Qatar SPORTs Club : L'idea di appendere gli scarpini al chiodo non lo ha proprio mai sfiorato, Samuel Eto'o infatti ha ancora tanta voglia di continuare a giocare. Dove? In Qatar , Paese che ospiterà i Mondiali del 2022: ...

Porsche Cayman - La GT4 ClubSPORT è pronta per i rally : La Porsche ha diffuso su Twitter alcune immagini di un prototipo realizzato sulla base della Cayman GT4 Clubsport. La vettura debutterà al rally Deutschland del prossimo 16 agosto e il feedback che deriverà da questa esperienza consentirà alla Casa di valutare l'eventuale realizzazione di un prodotto destinato ai team clienti. Alcune indiscrezioni sul web suggeriscono che il prototipo sia nato grazie alla collaborazione con Romain Dumas e il suo ...

Niente serie B per l’Avellino - il Collegio di Garanzia dello SPORT’ ha respinto il ricorso del club irpino : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia, la società biancoverde adesso valuterà la possibilità di rivolgersi al successivo grado di giudizio L’Avellino non parteciperà al prossimo campionato di serie B, è questa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha respinto il ricorso del club biancoverde. LaPresse/Gerardo Cafaro Ecco il comunicato: ‘Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni ...

SPORTing Club Quinto - Filippo Bianchi saluta : 'Mi mancheranno tante cose' : Voglio studiare economia e finanza e non mi piaceva come era strutturato il corso a Genova, in più voglio perfezionare il mio inglese e così la scelta di andare a Londra è stata quasi scontata sotto ...

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni SPORTive dei calciatori Riccardo Marchizza e Alessandro Garattoni : La vicenda “improcedibilità” nei confronti del Chievo a proposito delle plusvalenze fittizie, non blocca gli impegni dell’Fc Crotone per quanto

Biglietti per il tour dei Negramaro nei palaSPORT in anteprima per il fan club dal 24 luglio - come accedere alla prevendita : L'annuncio del nuovo tour dei Negramaro nei palasport il prossimo autunno era atteso dai fan sin dall'indomani della chiusura dell'Amore Che Torni tour a Lecce, con l'ultimo concerto allo Stadio Del Mare lo scorso 13 luglio. E puntuali, pochi giorni dopo la conclusione della tournée che ha visto la band tornare ad esibirsi nei principali stadi italiani, sono arrivate le nuove date autunnali, 14 nei palazzetti di tutta Italia a partire dal 15 ...

Parma - il tribunale SPORTivo grazia il club : resta in serie A con 5 punti di penalizzazione : Il Parma vede scongiurato il rischio di retrocedere in serie B, giocherà in serie A il prossimo campionato ma lo farà con un handicap: 5 punti di penalizzazione. È questa la decisione del tribunale ...

Calciomercato. Piccini dallo SPORTing Clube al Valencia - è fatta : altra esperienza all'estero per l'italiano : Continua l'avventura all'estero di Cristiano Piccini. Protagonista nell'ultima stagione in Portogallo con la Maglia dello Sporting Clube, il terzino italiano classe '92 è adesso pronto a trasferirsi ...

I 50 club SPORTivi che valgono di più per Forbes - United e Real sul podio : La rivista specializzata "Forbes" ha stilato una classifica delle 50 società sportive con il valore più alto: due club calcistici si trovano sul podio. L'articolo I 50 club sportivi che valgono di più per Forbes, United e Real sul podio è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Golf : Al club Courmayeur Grandes Jorasses lo SPORT incontra la solidarietà : Una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà ai piedi del Monte Bianco. Domani, mercoledì 18 luglio, il Golf club di Courmayeur et Grandes Jorasses ospiterà una gara finalizzata a raccogliere denaro per il Fondo 'Oggi ...

Calcio - caso Parma - Emanuele Calaiò : “Messaggi stupidi e scherzosi - sono una persona pulita”. Il club : “Non vogliamo che l’impresa SPORTiva sia offuscata” : La procura della Figc ha chiesto quattro anni di squalifica per Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ormai nota vicenda legata ai messaggi Whatsapp scambiati prima del match con lo Spezia. Una situazione molto delicata, visto che il Parma rischia anche l’estromissione dalla Seria A nel caso in cui la penalizzazione di due punti venisse applicata nello scorso campionato. Calaiò ha però respinto nuovamente ogni accusa rilasciando una ...

Fifa 19 : novità per i club brasiliani? L’ESPORTe Clube Vitória raggiunge l’accordo con EA SPORTs? : Questa estate è scaduto il contratto che legava EA Sports al massimo campionato brasiliano ed ormai le speranze di vedere i club del Brasilerao in Fifa 19 erano praticamente nulle, come abbiamo già avuto modo di sottolineare qualche tempo fa. Tuttavia è di poche ore fa la notizia che l’Esporte clube Vitória, una delle maggiori squadre […] L'articolo Fifa 19: novità per i club brasiliani? L’Esporte clube Vitória raggiunge ...

La Juventus debutta negli eSPORTs : torneo per selezionare il giocatore che rappresenterà il club su FIFA 18 durante l’All Star Game della MLS! : Anche la Juventus fa un primo debutto nel mondo degli eSports: il club bianconero ha organizzato in collaborazione con Dugout, lo speciale social network dedicato a calciatori e club, un torneo che ha come premio finale la possibilità di partecipare, come rappresentante della Juve, ad un match su FIFA 18 che si disputerà durante l’All […] L'articolo La Juventus debutta negli eSports: torneo per selezionare il giocatore che ...

Vertice a Milano tra club e tecnico : riecco SPORTiello : Genova - Primo Vertice di mercato per la Sampdoria : in un albergo del centro di Milano ieri si sono incontrati il nuovo direttore dell'area tecnica Walter Sabatini, il direttore sportivo Carlo Osti e ...