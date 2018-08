Spagna | assalto di migranti a Ceuta | oltre 100 scavalcano il muro

Assalto a barriera di Ceuta - 400 migranti entrano in Spagna : Assalto a barriera di Ceuta, 400 migranti entrano in Spagna Assalto a barriera di Ceuta, 400 migranti entrano in Spagna Continua a leggere L'articolo Assalto a barriera di Ceuta, 400 migranti entrano in Spagna proviene da NewsGo.

Ceuta - assalto : 800 migranti sfondano confine - 600 entrano in Spagna/ Ultime notizie : allarme ridimensionato? : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:53:00 GMT)

ASSALTO MIGRANTI A CEUTA : 800 SFONDANO CONFINE - 600 ENTRANO IN Spagna/ Ultime notizie : dubbi su numero feriti : SPAGNA, 400 MIGRANTI assaltano il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:22:00 GMT)

ASSALTO A CEUTA - 600 MIGRANTI SFONDANO CONFINE Spagna/ Ultime notizie e scontri : è caos in Marocco : SPAGNA, 400 MIGRANTI assaltano il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:18:00 GMT)

I migranti sfondano il confine tra Marocco e Spagna : assalto a Ceuta - 600 riescono a entrare : Pietre, feci e calce viva contro le forze di sicurezza. Secondo la polizia 16 migranti e 5 agenti sono rimasti feriti, secondo la Croce Rossa i migranti feriti sarebbero oltre 130

Ceuta : assalto di migranti che entrano in Spagna : In 800 hanno scavalcato la recinzione alta quasi 7 metri che separa l'enclave spagnola nel territorio marocchino - Oltre agli sbarchi degli ultimi giorni, la Spagna deve fare i conti oggi anche con un ...

Migranti - assalto alla barriera di Ceuta : la gioia e i festeggiamenti di chi riesce a entrare in Spagna : Circa 800 Migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Oltre 600 sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. Si tratta del più grande sconfinamento da quando, nel febbraio 2017, oltre 850 Migranti riuscirono a entrare ...

Ceuta - assalto a confine Spagna : 600 migranti in Ue/ Ultime notizie - Polizia “ci lanciavano feci e calce viva” : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:30:00 GMT)