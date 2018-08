Solo chi ha smarrito il senso della realtà può porre Asia Argento sullo stesso piano di

Juve - lettera d'addio di Marchisio : 'Nel mio Dna Solo due colori' : TORINO - Claudio Marchisio saluta la Juventus. E lo fa dimostrando ancora una volta il suo spessore umano e l'amore profondo per i colori bianconeri. In una lettera il Principino ha raccontato le ...

Uomini e Donne - Marta Pasqualato : "Nicolò Brigante? Ci siamo sentiti Solo per un chiarimento" : La studentessa chiarisce il suo rapporto con l'ex tronista e rivela di essersi fidanzata con Simone Stinà.

Gemma Galgani : un Solo uomo mi ha sconvolto la vita! Ecco chi è! : Gemma Galgani, si sta godendo le ultime settimane di vacanza, prima di rientrare a Uomini e Donne Over. La dama piemontese in un’intervista ha rivelato quale uomo le ha sconvolto la vita, ma non solo ha anche riferito dove è stata in vacanza! Scopriamo di più! Mancano davvero pochi giorni all’inizio di Uomini e Donne e Gemma Galgani, protagonista assoluta del Trono Over, si sta godendo gli ultimi sprazzi delle vacanze estive. La ...

Cara di Mineo - Salvini diceva : “Vergogna a cielo aperto. Chiuderlo subito”. Ma da ministro riduce Solo il 20% dei posti : Quando era all’opposizione voleva “Chiuderlo subito” perché era una “vergogna a cielo aperto” e mancavano “solo Gesù Bambino e i marziani” a chiedere di sigillarlo. E invece no. Il centro per richiedendi asilo di Mineo non chiude. Neanche ora che Matteo Salvini è ministro dell’Interno. Il “fottuto centro di Mineo“, come lo chiamava il leader della Lega su Radio Padania, rimarrà aperto. ...

Romina Carrisi dimagrita per un problema di salute. La figlia di Al Bano : «Mangio Solo riso e zucchine» : Romina Carrisi dimagrita a causa di un problema di salute. Non è difficile notare la perdita di peso avvenuta negli ultimi mesi: basta guardare le foto pubblicate su Instagram dalla figlia di...

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarli e sarà Solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarla e sarà Solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

LETTERA DEL PAPA ALLA CHIESA SU ABUSI/ Senza Cristo le resta Solo il potere : La 'LETTERA di PAPA Francesco al Popolo di Dio' arriva dopo la pubblicazione di un rapporto devastante sugli ABUSI commessi dALLA CHIESA negli Usa.

Non Solo il Monaco : tutti i club in corsa per Marchisio : Il Monaco è in pole position per l'ingaggio di Claudio Marchisio , ma non è l'unica soluzione possibile per il centrocampista ormai ex Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport , infatti, per il Principino ci sono interessi in Giappone e negli USA, ma anche nella Liga spagnola, con Betis e Siviglia che sarebbero pronti ad un vero e proprio derby di mercato pur di ...

Wind Smart Top 40 è ufficiale - attivabile Solo per pochi giorni : Wind lancia ufficialmente la nuova offerta Wind Smart Top 40, in diretta concorrenza con la nuova offerta di Iliad, con traffico Internet e minuti inclusi. L'articolo Wind Smart Top 40 è ufficiale, attivabile solo per pochi giorni proviene da TuttoAndroid.

Non è più Solo Boateng - chiamatelo Prince - anzi : Prin$$ : Kevin Prince Boateng è sempre stato un personaggio controverso che amava stare al centro della scena: a Milano come a Londra e anche ora a Sassuolo. La musica è una passione che lo muove da sempre: animatore dei locali della movida milanese dove ha conosciuto quella che oggi, con qualche anno di ritardo rispetto a fidanzamento e nascita del loro figlio Maddox, è diventata sua moglie: Melissa Satta, che da pochi giorni ha deciso di lasciare il ...

Non è più Solo Boateng - chiamatelo Prince - anzi : Prin$$ : Kevin Prince Boateng è sempre stato un personaggio controverso che amava stare al centro della scena: a Milano come a Londra e anche ora a Sassuolo. La musica è una passione che lo muove da sempre: animatore dei locali della movida milanese dove ha conosciuto quella che oggi, con qualche anno di ritardo rispetto a fidanzamento e nascita del loro figlio Maddox, è diventata sua moglie: Melissa Satta, che da pochi giorni ha deciso di lasciare il ...

Pedofilia - nunzio in Usa : da Chiesa risposte vere non Solo giuridiche : Papa Francesco e tutti i vescovi negli Stati Uniti sono "seriamente preoccupati" per il nuovo scandalo degli abusi su minori e delle loro coperture da parte di sacerdoti e vescovi. "Da tutta la Chiesa ...

Casaleggio e la sua scuola di democrazia digitale. Marchio depositato - caccia a 1 milione di iscritti. Ma i prof sono Solo sei : L'obiettivo è quello di 'creare un'intelligenza collettiva che ponga il sapere come infrastruttura e, attraverso questo progetto, ci apriamo al mondo'. Ad oggi -come detto - i corsi disponibili sul ...