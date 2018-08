Sky | col Milan Milik favorito su Mertens | per il futuro c' è l' idea delle due punte

Mercoledi 22 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Mistero a Crooked House Il detective Charles Hayward viene reclutato da una ex fiamma, Sophia Leonides, per trovare il colpevole dell'omicidio di suo nonno Aristides, ricco patriarca, prima che Scotland Yard porti a galla scomodi segreti di famiglia. Circolando per il maniero del defunto, abitato dai figli, dalle loro famiglie e dalla giovane seconda moglie, Charles si accorge presto che ciascuno di loro puo' essere sospettato del crimine, per ...

DIRETTA/ Bate Borisov-Psv Eindhoven (risultato live 1-0) streaming video Sky : ospiti in difficoltà : DIRETTA Bate Borisov Psv, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca l'andata dei playoff di Champions League, gli olandesi partono favoriti(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:21:00 GMT)

NBA - da non perdere su Sky Sport NBA : un mercoledì dedicato ai San Antonio Spurs : In attesa del via della stagione NBA, l'estate di Sky Sport NBA — la nuova destinazione di ogni appassionato di pallacanestro, sul canale 206 di Sky — regala ogni giorno immagini ed emozioni da non perdere. Ad esempio dedicando 24 ore intere a una ...

Su Sky 11 - 9% di share per l'esordio di CR7 in esclusiva e i nuovi studi fanno il pieno di ascolti : Ieri il match Torino-Roma, sempre dalle 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ha ottenuto un'audience media complessiva di 984.297 spettatori, con 2.033.102 contatti unici e una share dell'8,4%, ...

Sky : «Se la vicenda fosse confermata - sarebbe interrotta la collaborazione di Asia Argento con X Factor» : Asia Argento Asia Argento verso l’allontanamento da X Factor 2018. Come prevedibile, Sky e FremantleMedia non potevano soprassedere riguardo allo scandalo sessuale che vede protagonista l’attrice. In una nota le due società fanno sapere quanto segue: “Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non ...

Asia Argento cacciata da X Factor/ La nota ufficiale di Sky : “Se fosse vero interromperemo la collaborazione” : Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Boom di ascolti su Sky Sport per esordio in esclusiva di CR7. Bene anche i nuovi studi : Nel weekend è iniziata la Serie A di Sky, con partite live in esclusiva e nuovi studi per commentare la giornata. I MATCH - Sabato Chievo-Juventus, con l’esordio di CR7 solo su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, è stato visto alle ore 18 da 1.316.796 spettatori medi complessivi, con 2.330.234 spettatori unici e una share dell’<stro...

Diretta/ Torino-Roma (risultato live 0-0) streaming video Sky : altro palo colpito da Dzeko! : Diretta Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:38:00 GMT)

Mercoledi 15 Agosto sui canali Sky Cinema HD : L'equilibrioDon Giuseppe, parroco a Roma, chiede di essere trasferito nella sua terra d'origine, la Campania, e la sua richiesta viene accolta: prendera' il posto di Don Antonio, che sovrintende la parrocchia di un paesino del napoletano con grande entusiasmo, ed e' molto apprezzato dai fedeli. Appena arrivato Don Giuseppe si scontra con l'ostilita' di suor Antonietta, braccio destro di Don Antonio, e si imbatte in Assunta, una giovane donna che ...

Genova - il racconto di Davide Capello a Sky Tg24 : "Vivo per miracolo" - : L'uomo era sul viadotto quando c'è stato il cedimento : "Sono rimasto attaccato con la macchina a un pilone, per questo mi sono salvato". GLI AGGIORNAMENTI

Sky Milan - numero 14 per Bakayoko. Titolare già col Genoa? : NEWS Milan Tiemoué Bakayoko sta sostenendo le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' a Milano. Il centrocampista francese è pronto per la sua nuova avventura in maglia rossonera. Sky Sport riporta che che si tratta di un'operazione di prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 35 milioni di euro. Il giocatore indosserà la maglia numero 14, la stessa che aveva al ...

Mercoledi 8 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Altamira1879. Tra le colline e le alte vette rocciose della costa di Santander, Maria Sautuola, una bambina di nove anni, e suo padre Marcelino, un appassionato di archeologia, scoprono i più antichi dipinti preistorici mai rinvenuti prima raffiguranti una mandria di bisonti. Tuttavia, Conchita, la madre della piccola, è turbata dalla scoperta #al pari della Chiesa cattolica, che considera i graffiti come un attacco alla ...

Bacio in diretta a Francesco Modugno di SkySport24/ Video - donna interrompe il collegamento : "Attimo di follia" : SkySport 24, donna interrompe il collegamento e bacia in diretta l’inviato Francesco Modugno. Lui commenta l'accaduto con ironia: "È stato un momento di follia"(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:40:00 GMT)