Significato esultanza Dele Alli | i dubbi della stampa inglese | “viene dal mondo del porno”

sportfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018)e l’del ‘monocolo’ diventata virale sui social, si indaga suldel gesto del calciatore del Tottenham: potrebbe venire daldel porno Nella prima giornata di Premier League, durante il match tra il Tottenham e il Newcastle,è andato in gol. Il calciatoresi è perciò cimentato nella sua ormai famosissimadel ‘monocolo’. Il gesto ‘misterioso’ dell’attaccante, è imitato sui social in una challenge virale ed attira anche la curiosità dei tifosi. L’origine dell’dirimane però tutt’oggi misteriosa e per questo si ipotizzano diversi motivi per cui il calciatorefaccia il famoso gesto. Tra le varie spiegazioni ne esiste una hot, che vede il gesto ispirato daldel porno. È addirittura il ‘Sun‘ a riportare tale ...