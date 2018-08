Sicurezza di chi?

Genova - al via il cda di Autostrade per informativa. Zona rossa chiusa per motivi di Sicurezza : Intanto, continua la polemica politica sulla decisione di revocare la concessione alla società e sulla possibilità di nazionalizzare la rete autostradale . Toti: nazionalizzare è nostalgia da Prima ...

ROMA - CHIUSO IL PONTE DELLA SCAFA VERSO AEROPORTO DI FIUMICINO/ Urgenza per problemi relativi alla Sicurezza : ROMA, CHIUSO PONTE DELLA SCAFA VERSO l'AEROPORTO di FIUMICINO: decisione presa d'Urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta: "problemi relativi al traffico saranno abnormi"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 01:01:00 GMT)

Roma - Ponte della Scafa chiuso d'urgenza : "Problemi di Sicurezza"/ Astral : "Non possiamo garantirne stabilità" : Roma, Ponte della Scafa chiuso d'urgenza: "Problemi di sicurezza". Le ultime notizie sulla decisione di Astral: "Non possiamo garantirne stabilità".

Problemi di Sicurezza : chiuso il ponte che collega Ostia a Fiumicino : Per Problemi di sicurezza è stato deciso di chiudere il ponte della Scafa, importante infrastruttura che collega Ostia, sul litorale romano, con Fiumicino, compreso lo stesso scalo aeroportuale. “Non possiamo che prendere atto delle decisioni tecniche di Astral, che ha la gestione del ponte della Scafa, che ci sono state comunicate pochi minuti fa via Pec. E’ stato infatti deciso di chiudere il ponte questa sera a partire dalle ore ...

Campania : chiuso - messo in Sicurezza e riaperto il ponte a Licola : Il ponte della Domitiana a Licola, chiuso questa mattina in via precauzionale per la presenza di alcune crepe, ha riaperto poco fa alla circolazione veicolare. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti prontamente i tecnici del Comune di Pozzuoli, coadiuvati dal geometra Rino Veneziano, l’ufficio Segnaletica, la Polizia municipale puteoalana e i Vigili del Fuoco. “È stato compiuto un lavoro preciso per garantire la ...

Licola - crepe sul ponte della Domiziana/ Pozzuoli - chiuso viadotto : messo in Sicurezza e poi subito riaperto : chiuso il ponte della Domiziana a Licola, vicino a Pozzuoli. È stato notato un foro sull'asfalto e sono quindi in corso degli accertamenti tecnici sulla struttura(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Sicurezza : Servizi segreti romeni - in aumento attacchi hacker a istituzioni finanziarie : Recentemente, l'Sri e altre istituzioni partner hanno individuato nei rispettivi paesi attacchi informatici su larga scala diretti contro diversi sistemi finanziari in tutto il mondo, si legge in un ...

Sicurezza dei ponti in Fvg : il Codacons chiede verifiche a Prato Carnico : All'indomani della tragedia accaduta a Genova il Codacons concentra la sua attenzione sullo stato delle infrastrutture sul territorio, e con riferimento alla Regione Friuli indica un manufatto che ...

Juventus - effetto CR7 sulla Sicurezza : contro il Chievo previste misure antiterrorismo - : Si, perché CR7 muove le masse e sulla tribuna del Bentegodi sono attesi tv, radio e giornali di tutto il mondo. Non solo, per la prima gara ufficiale del cinque volte Pallone d'Oro sono previste ...

Ponte Genova - la procura avanti nell'inchiesta "Attentato a Sicurezza trasporti" : Proseguono le indagini della procura su quanto accaduto a Genova. Subito dopo il disastro del Ponte Morandi la procura ha avviato un'indagine per disastro e omicidio plurimo colposo. Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, dopo aver fatto un sopralluogo nella zona del disastro, è stato chiaro: "Non è stata una fatalità, ma un errore umano". E ancora: "Noi dobbiamo rispondere a una sola domanda - ha detto il magistrato - perché è successo? ...

Crollo ponte Genova : la Libia chiuse per motivi di Sicurezza una struttura “gemella” : Lo scorso anno, a ottobre, le autorità della Libia orientale hanno deciso di chiudere, per motivi di sicurezza, una struttura progettata dall’architetto italiano Riccardo Morandi e costruita tra il 1965 e il 1972, una “gemella” del ponte crollato a Genova: si tratta del ponte di Wadi el Kuf, situato a 20 km a ovest da Al-Bayda, alto 160 metri (il secondo ponte più alto in Africa) e lungo circa 282 metri. Il 26 ottobre 2017 il ...

Londra - auto si schianta contro barriere di Sicurezza di Westminster : 2 pedoni feriti. Un arresto : “Sospetto terrorismo” : Ha lanciato la sua auto contro le barriere di sicurezza di Westminster, a Londra, ferendo alcuni pedoni che transitavano davanti al Parlamento inglese. Dopo lo schianto, l’uomo è stato circondato dalla polizia che lo ha prelevato dalla macchina e arrestato immediatamente. Dalle immagini diffuse sui media si tratta di un nero che indossava una camicia ed un giaccone con il cappuccio. Lo schianto è avvenuto alle 7.37 locali, (8,37 ...

