huffingtonpost

: Si rivede l'Isis, messaggio audio di al-Baghdadi - HuffPostItalia : Si rivede l'Isis, messaggio audio di al-Baghdadi -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Lo Stato islamico ha diffuso un nuovodel suo leader Abu Bakr al-. Lo fa sapere il gruppo Site, che monitora le attività online dei jihadisti. La direttrice di Site, Rita Katz, riferisce che ilsi intitola 'Give Glad Tidings to the Patient' e dura circa 55 minuti. Sempre secondo Katz, l'ultimodi al-prima di questo risaliva al 28 settembre del 2017 e allora l'autoproclamato 'califfo' invitava i sostenitori dell'in tutto il mondo ad attaccare "i media miscredenti e i quartier generali delle loro guerre ideologiche".Nel, dal titolo "Buone notizie per i pazienti", il presunto califfo incita i suoi sostenitori a continuare la lotta. Afferma poi che la vittoria non si misura in base ai territori conquistati o persi, o in base alla potenza delle armi. Al, o chi per lui, cita inoltre secondo fonti diverse, eventi ...