“Sesso in pubblico? Ora si può” La notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta

caffeinamagazine

: 'Ho fatto sesso con lui [..] non sapevo fosse minorenne fino alla lettera di ricatto' 'il pubblico sa solo quello c… - LeveHome : 'Ho fatto sesso con lui [..] non sapevo fosse minorenne fino alla lettera di ricatto' 'il pubblico sa solo quello c… - CorriereAdriati : Il paese con l'ormone libero. Fare sesso in pubblico ora è diventato legale (y) Segui il Corriere Adriatico e rest… - bevodasolo : RT @mattinodinapoli: Il paese con l'ormone libero: fare sesso in pubblico ora è diventato legale -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ogni estate che si rispetti è segnata, oltre che dai puntualissimi tormentoni sparati dalle radio e dalle indiscrezioni di calciomercato, dagli avvistamenti di coppiette intente a lasciarsi andare ad acrobazie ad alto tasso erotico in pieno giorno, sotto gli occhi di. Con conseguenze spesso piuttosto spiacevoli, considerando che la polizia non è affatto clemente con chi viete colto con le mani nel sacco in situazioni troppo esplicite. Esiste però un luogo dove, forse, tutto questo potrebbe essere a breve superato. Si tratta della città di Guadalajara, in Messico, dove si discute la proposta di una consigliera comunale che vorrebbe trasformare, almeno a livello locale, il reato degli atti osceni in luogoin un semplice illecito amministrativo. C’è un motivo ben preciso, ma nonsono d’accordo. Morfìn Otero ha proposto ufficialmente ...