Serie C | nuovo slittamento | a settembre calendari e prime giornate

Bari - De Laurentiis scatenato : “presto in Serie A - ecco il nuovo allenatore” - tutto anche sul mercato : Dopo il fallimento il Bari si prepara a ripartire dalla Serie D con De Laurentiis presidente. Importanti obiettivi del numero uno, annunciato il nuovo allenatore: “il presidente sarà mio figlio Luigi, il sottoscritto ed Edoardo, l’altro mio figlio, saremo presidenti onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il prima possibile. Cornacchini sarà l’allenatore? Sì, a breve Pompilio spiegherà il perché della scelta. Abbiamo scelto ...

Gamescom 2018 : The Settlers è il nuovo capitolo di questa storica Serie : Non solo l'annuncio di una collection con tutti i capitoli passati di The Settlers ma anche l'annuncio di un nuovissimo capitolo della serie che ha già un trailer e una finestra di lancio.Ubisoft e in particolare Blue Byte Studios collaborano insieme per la realizzazione di The Settlers, nuovo titolo che verrà lanciato nell'autunno del 2019. Ecco il primo trailer del progetto.Cosa pensate di questo annuncio?Read more…

JK34 - il nuovo fenomeno della Serie A : Justin Kluivert incanta all’esordio - la Roma pronta a volare con il fuoriclasse olandese : Esordio con il botto per la Roma nella prima giornata del campionato di Serie A, importante successo per la squadra di Di Francesco contro il Torino e primi tre punti che fanno ben sperare per il proseguo del torneo. I giallorossi sono stati protagonisti di un mercato veramente importante nonostante qualche cessione importante ed il successo su un campo difficile come quello granata rappresenta già un biglietto da visita da non ...

Il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport unisce il meglio ed il peggio della Serie - articolo : Gran Turismo è sempre stata una serie in grado di deliziare tanto quanto di deludere l'utenza. Ed è stato così nel corso dei suoi vent'anni di vita, persino in occasione del corposo aggiornamento di luglio di Gran Turismo Sport, patch di update che opera la più radicale modifica alla natura del gioco sin dalla sua release dello scorso ottobre. L'aggiornamento introduce anche una nuova serie di caratteristiche, alcune decisamente più allettanti ...

Ternana - nuovo ricorso per il ripescaggio in Serie B : Lo fa sapere il Collegio di Garanzia dello Sport che ha reso noto di aver ricevuto il ricorso dal club umbro che chiede, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere assunte ...

Fox al lavoro sul film tratto dalla Serie I Griffin e su un nuovo progetto dedicato ai Simpson! : L'obiettivo era comunque quello di ideare una storia dedicata alle vite dei personaggi principali: " Non voglio che diventi una cosa in stile 'I Griffin devono salvare il mondo' ". Home News Fox al ...

Shenmue I & II lancia un nuovo trailer riguardante i personaggi della Serie : Quest'oggi Sega ha pubblicato un nuovo interessante trailer per Shenmue I & II nel quale possiamo avere una panoramica dei principali personaggi della serie, tra cui Ryo Hazuki, Lan Di, Shenhua, Wuying Ren e More.Come riporta Duaslhockers il gioco sta tornando in forma di remaster su PS4, per cui possiamo rivedere Ryo Hazuki, il principale villain Lan Di, l'eroina Shenhua, il capo gang Wuying Ren, e molti altri nel trailer che di seguito ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Societa' Sportiva Avellino Calcio sara' Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di citta'. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico : Mizuno : Il Cesena FC e Mizuno annunciano di aver definito la partnership che vedrà l’azienda produttrice di attrezzature e abbigliamento sportivo, nata in Giappone nel 1906, al fianco degli atleti bianconeri per le prossime tre stagioni. In qualità di sponsor tecnico, Mizuno disegnerà e fornirà le divise ufficiali e tutto il materiale di allenamento e rappresentanza […] L'articolo Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico: ...

Serie A - presentato il nuovo logo del campionato : La nuova stagione è alle porte, tra pochi giorni ripartirà il campionato più bello del mondo. Grazie al rinnovo della partnership con TIM, la più longeva sponsorizzazione di una lega sportiva, sarà ...

La Serie A si rifà il look : ecco il nuovo logo del campionato : Rinnovati i loghi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Primavera: il nuovo brand dà risalto all'immediatezza della "A" L'articolo La Serie A si rifà il look: ecco il nuovo logo del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vieri : 'Serie A di nuovo al top - la Juve con Ronaldo ha vinto al Superenalotto. Higuain? Colpo enorme' : La verità è che in giro per il mondo secondo me sono appena tre le squadre che possono vantare una rosa migliore o uguale a quella della Juve: Real, Barcellona e Bayern Monaco . La Champions si può ...

The 100 6 non chiuderà la Serie - il finale della quinta stagione mescolerà di nuovo le carte? : The 100 6 non sarà l'ultima stagione in cui vedremo Clarke, Bellamy, Octavia e il resto del gruppo. Durante il TCA Press Tour, il presidente del network CW, Mark Pedowitz, ha svelato che la serie distopica non terminerà il prossimo anno, dando quindi quasi per scontato il rinnovo per una settima stagione. “Jason [Rothenberg, lo showrunner] ha fatto un notevole lavoro nel rivitalizzare lo show. Spero che possa andare avanti ancora per ...