Serie C | altro rinvio | l' inizio del campionato slitta al 16 settembre | calendari l' 8

Bologna - altro che Europa : con Bigon e Saputo rischi di tornare in Serie B! : Il campionato del Bologna è cominciato nel peggiore dei modi: una sconfitta in casa nel derby emiliano con la Spal. Una sfida che, come annunciato dal tecnico dei rossoblù Inzaghi nella conferenza di vigilia, rappresentava già una sorta di scontro salvezza. Un gran gol di Jasmin Kurtic ha permesso ai biancoazzurri di conquistare tre punti preziosi e di fare festa al Dall’Ara. Il nuovo Bologna di Pippo Inzaghi è apparso piatto, lento ...

Calciomercato Chievo - ecco chi è Burruchaga : un altro figlio d'arte in Serie A : Lo ricordano soprattutto i 115 mila dello stadio Azteca , dove segnò il 3-2 che permise all'Argentina di laurearsi campione del mondo. Arrivare fin lì per Mauro sarà difficile, ma intanto ci prova ...

Serie B e Figc : un caos senza fine. Altro che Cristiano Ronaldo... : La situazione è diventata sempre più complicata, sempre più in balia di interessi personali, di lobby di potere e politiche che con lo sport hanno sempre meno a che fare. Cerchiamo di fare ordine e ...

L’«altro» Jason Bell - tra reali e Serie in costume : Non solo star di Hollywood e grandi film. Il fotografo inglese Jason Bell, 49 anni, i cui ritratti più Belli verranno esposti per la prima volta in Italia negli spazi della Fondaco Marcello di Venezia martedì 4 e mercoledì 5 settembre (dalle 11 alle 19 in una mostra curata da Vanity Fair e gratis per tutti i visitatori), è anche un esperto di reali e aristocrazia britannica. È uno dei pochi che può affermare di aver messo in posa la famiglia ...

Altro che «Tredici» : è «Chiamatemi Anna» la Serie tv rivelazione per gli adolescenti : Oltre Hannah Baker c’è di più. La ragazza è a disagio con i genitori, con gli amici, con se stessa. Crede di essere sbagliata, di vivere in un mondo ingiusto che mira solo a renderla più inadeguata di quanto non si senta. Si toglie la vita, non prima di lasciare un testamento ideale, tredici audiocassette in cui spiega i motivi del suo gesto ai responsabili, a coloro che l’hanno ferita, che l’hanno trattata come l’ultima ...

Caos Serie B - Bari verso il baratro : rischio fallimento - si libera un altro posto? : Sono ore caldissime per il calcio italiano, alcuni club rischiano grosso tra scandali e fallimenti. Una situazione delicatissima è quella legata al Bari, nella serata di ieri sono scaduti i termini per la ricapitalizzazione della società, un passaggio indispensabile per permettere a Giancaspro di mantenere la maggioranza del club. Tutti si attendevano l’assegno da parte del numero uno del club a copertura della ricapitalizzazione ma ...

Una docu-Serie su Cristiano Ronaldo - dal Real Madrid alla Juve e Facebook per un altro compenso milionario : In attesa di conoscere il suo destino con la Juventus, Facebook Watch produrrà una docu-serie su Cristina Ronaldo. Si tratterebbe di una sorta di Reality show, stando a ciò che scrive Variety, il primo a lanciare l'esclusiva, basato sullo stesso modello narrativo del quaterback Tom Brady. In sostanza, in tredici episodi, il calciatore portoghese dovrà sedersi davanti la telecamera e raccontare la sua vita. A cominciare dalla sua scelta di ...

Shock Serie A - altro deferimento e club a rischio retrocessione : terremoto senza precedenti - 3 squadre in ansia - ipotesi ripescaggi sempre più concreta : Il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, rispettivamente presidenti del Consiglio di Amministrazione di Chievo Verona e Cesena, per “aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e ...

Milan - senti Werner : 'Serie A troppo fisica - mi piace altro' : Werner , infatti, nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato quanto segue: « Il vostro è un bel campionato, con tante società di tradizione. Ma credo che il mio modo di giocare ...