Serie B | venerdì si parte | bookmakers scatenati | esordio complicato per Nesta…

La Serie BKT al via venerdì : ma l’AIC è pronta a denunciare la Lega : "La Serie B inizierà regolarmente venerdì con l'anticipo Brescia-Perugia". Così il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha annunciato il regolare inizio del campionato. L'articolo La Serie BKT al via venerdì: ma l’AIC è pronta a denunciare la Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Niente sciopero : la Serie B venerdì al via - ma Tommasi chiede un rinvio : Tra i calciatori 'rimane lo stato di agitazione' ma l'incontro tra i capitani della B e l'Aic non partorisce il temuto sciopero contro il blocco ai ripescaggi e il presidente della Lega di B, Mauro ...

Serie B - Balata : "Venerdì si comincia. 19 squadre? Un bene per il sistema calcio" : Un dibattito lungo, partecipato, appassionato. I calciatori convocati a Roma in rappresentanza di alcune delle 19 società di B su posizioni diverse. L'impossibilità di trovare una sintesi comune. L'...

Serie B - l'anticipo del venerdì verrà trasmesso su Raidue : L’anticipo del venerdì della Serie B verrà trasmesso da Raidue. Una scelta che a Viale Mazzini definiscono “prevalente”, senza però rinunciare all’alternativa di Rai Sport Hd, che in ogni caso, manderà puntualmente in onda gli highlights di tutte le partite di giornata, il sabato dalle 23.30 fino a mezzanotte.Molto dipenderà ovviamente dall’appeal del match, con il secondo canale che sarà comunque protagonista anche la domenica a partire ...

Serie B : in chiaro sulla Rai l’anticipo del venerdì sera : Serie B Mentre il clima è sempre più rovente dopo le dimissioni del direttore Gabriele Romagnoli, cui è seguito il duro attacco del Cdr, RaiSport mette a segno un discreto colpo sul fronte dei diritti televisivi. La tv di Stato, infatti, ha ricevuto il sì dalla Lega Calcio di B per trasmettere in chiaro una partita ad ogni turno di Serie B, al via a fine agosto. Si tratta, in particolare, dell’anticipo del venerdì sera. Dopo le trattative ...

Serie B - anticipo del venerdì anche sulle reti Rai : Oltre che in streaming su Dazn, l’anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l’assemblea di Lega B ha accettato l’offerta della tv pubblica, poco inferiore ai tre milioni di euro. E’ stata invece ritenuta insufficiente la proposta della Rai per i diritti esclusivi radiofonici e degli highlights del campionato, e si proseguirà con trattative private. ...

Serie B : l'anticipo del venerdì in chiaro andrà in onda sulla Rai : I diritti televisivi della Serie B, il secondo livello del campionato italiano di calcio, come già sappiamo, sono stati acquisiti da Perform (22 milioni di euro per l'intero campionato) che, per la cronaca, ha già raggiunto degli accordi sia con Sky che con Mediaset Premium per la fruizione dei propri contenuti. Il campionato cadetto, quindi, andrà in onda interamente in streaming sulla piattaforma DAZN.Riguardo il campionato di Serie B, ...

Rai Sport - Serie B : l'anticipo del venerdì andrà in onda in chiaro : I diritti televisivi della Serie B, il secondo livello del campionato italiano di calcio, come già sappiamo, sono stati acquisiti da Perform (22 milioni di euro per l'intero campionato) che, per la cronaca, ha già raggiunto degli accordi sia con Sky che con Mediaset Premium per la fruizione dei propri contenuti. Il campionato cadetto, quindi, andrà in onda interamente in streaming sulla piattaforma DAZN.Riguardo il campionato di Serie B, ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - in diretta in chiaro Rai Sport anticipo del venerdì : Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 18 società su 19. In apertura si è affrontato il tema riguardante i Diritti audiovisivi 2018-2021: approvata l’offerta pervenuta da Rai per il pacchetto ‘Dirette anticipi in chiaro’, contestualmente l’Assemblea ha ritenuto insufficienti quelle, provenienti sempre dall’emittente di Stato, per i pacchetti ‘Esclusivo Highlites TV’ ed ...

Serie B - l'anticipo del venerdì anche in chiaro sulla Rai : Roberto Fabbricini, commissario della Figc. Getty Images E' ufficiale: la Serie B avrà una finestra televisiva in chiaro. Oltre che in streaming su Dazn - che ha acquistato per oltre 22 milioni a ...

Serie BKT - l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai : L'anticipo del venerdì della nuova Serie BKT sarà trasmesso in chiaro sulle reti Rai L'articolo Serie BKT, l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - l'anticipo del venerdì trasmesso dalla Rai : MILANO - Oltre che in streaming su Dazn , l'anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l'assemblea di Lega B ha accettato l'offerta della tv ...

Serie B - anticipo venerdì anche su Rai : ANSA, - MILANO, 30 LUG - Oltre che in streaming su Dazn, l'anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l'assemblea di Lega B ha accettato l'...

Baseball - Serie A1 : UniopolSai Bologna sempre più prima in classifica - i risultati delle partite di venerdì : La Serie A1 di Baseball è andata in scena con le prime partite del weekend, ecco i risultati Nella prima serata del terzo turno di ritorno del campionato di Serie A1 Baseball, una inarrestabile UnipolSai Bologna, trascinata da capitan Alessandro Vaglio, sconfigge per 6-0 l’arrembante Città di Nettuno e consolida il primato. Vince in scioltezza il Rimini in trasferta a Padova, mentre la T&A San Marino riapre la corsa playoff, ...