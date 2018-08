Serie A sempre più ricca | ma cosa fanno nella vita i presidenti dei 20 club del

Ilaria D’Amico : «Amerò per sempre la Serie A» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 33 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 21 agosto. Ci risiamo. Ogni anno, da tanti anni. Cambiano le facce, i vicini di spiaggia, di casa, di prato o di posto in aereo, traghetto, autogrill, nel moto forsennato per far passare l’ultimo scampolo d’estate, quello faticoso, da riempire prima dell’estasi: il calcio d’inizio, il 18 agosto, della nuova stagione di Serie A. È così, un po’ ridicolo, un ...

BMW Serie 3 - Più leggera e con il quattro cilindri più potente di sempre : La BMW ha diramato le prime immagini ufficiali dei prototipi della nuova Serie 3, svelando anche alcune delle caratteristiche della nuova berlina che debutterà durante il prossimo Salone di Parigi. La settima generazione della tre volumi tedesca, ancora totalmente camuffata, è stata immortalata durante i collaudi di durata sul circuito del Nürburgring e sulle strade limitrofe.Più comoda e leggera. La nuova piattaforma costruttiva ha permesso un ...

Serie A : il campionato italiano sempre più competitivo - ecco la Top 10 dei colpi più cari del mercato [CIFRE e FOTO] : 1/14 ...

Star Trek - il ritorno di Jean-Luc Picard (sempre Patrick Stewart) con una nuova Serie : Jean-Luc Picard, il mitico capitano dell’astronave USS Enterprise sta per tornare. Il mondo di Star Trek, si sa, ormai non conosce limiti (non solo interplanetari) e quindi è stata annunciata una nuova serie, che racconterà il futuro di questo personaggio cult di The Next Generation. A indossare la sua divisa sarà ancora,e per i Trekker non poteva che essere così, Patrick Stewart che, oltre a interpretarlo per la tv (dal 1987 al 1994), ...

Apple - la sua tv sempre più vicina ecco le Serie in lavorazione : Piacere sono Apple e valgo mille miliardi, ho battuto Amazon, Facebook e Google nella corsa alla capitalizzazione e ora voglio fare serie tv e impossessarmi del mercato mondiale dello streaming online. In fondo ho rivoluzionato il mondo della musica e quindi non c’è niente che vieti che vada a fare concorrenza a Amazon, Netflix e alla futura piattaforma di Disney. Ricordate che sono sempre Apple, anche se non ho fatto mai una serie tv, ...

Apple - la sua tv sempre più vicina ecco le Serie originali in lavorazione : Piacere sono Apple e valgo mille miliardi, ho battuto Amazon, Facebook e Google nella corsa alla capitalizzazione e ora voglio fare serie tv e impossessarmi del mercato mondiale dello streaming online. In fondo ho rivoluzionato il mondo della musica e quindi non c’è niente che vieti che vada a fare concorrenza a Amazon, Netflix e alla futura piattaforma di Disney. Ricordate che sono sempre Apple, anche se non ho fatto mai una serie tv, ...

Dai ripescaggi al rinvio della prima giornata : Serie C sempre più nel caos : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , infatti, Imolese, Cavese e Juventus B sono sicure di poter entrare ufficialmente nel tabellone della prossima Serie C in virtù del fatto che le ...

Presentazione calendari Serie C - slitta tutto : situazione sempre più delicata : “Alla luce dell’elevato numero di procedimenti a tutt’oggi pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva il cui esito influisce inevitabilmente su questa Lega, oltre allo scenario a dir poco incerto in ordine alle società che andranno ad integrare l’organico del Campionato Serie C, Lega Pro è costretta a prendere atto della impossibilità di procedere alla Presentazione dei calendari per la data del 7 agosto p.v. originariamente stabilita”. Lo ...

“La Juventus B falserà il campionato” - situazione sempre più delicata in Serie C : situazione sempre più delicata in Serie C alla prese con i ripescaggi per completare le squadre iscritte al prossimo campionato, prenderà parte anche la Juventus B, la decisione ha creato più di qualche polemica. Ecco le parole del presidente della Sicula Leonzio, Giuseppe Leonardi: “Le seconde squadre sono un flop – ha affermato Leonardi a ‘Tuttoc.com’ – Bisogna sistemare le vere problematiche della C e non ...

Serie A - ecco le quote dei bookmakers : la Juve sempre più al comando : Serie A ancora dominata dalla Juventus, questa la previsione dei bookmakers che dopo il calciomercato si stanno iniziando a scatenare Ha fatto suoi gli ultimi sette campionati e, molto probabilmente, la Juventus allungherà la striscia vincente a otto scudetti consecutivi. Lo prevedono i bookmaker, già pronti con le valutazioni sulla prossima stagione di Serie A, subito dopo l’annuncio dei calendari. I bianconeri partivano già da ...

Diletta Leotta sempre più sexy fa il punto sulla Serie A : “Ronaldo capocannoniere - mi piace Lautaro Martinez” [GALLERY] : 1/17 Gian Mattia D'Alberto / LaPresse ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : è il miglior acquisto di sempre in Serie A? VOTA : Sono passati tanti anni, troppi, dall'ultima volta che una squadra di Serie A portava in Italia un giocatore paragonabile a Cristiano Ronaldo. Per la precisione, 21 anni. Giugno 1997. Anche allora fu ...

Serie A - la classifica degli acquisti più costosi di sempre : Cristiano Ronaldo distrugge ogni record : Cristiano Ronaldo ha spaccato in due il calciomercato, la sua firma con la Juve segna un record, è il calciatore più pagato della storia del calcio italiano Serie A, la classifica degli acquisti più costosi di sempre del campionato italiano, vede Cristiano Ronaldo in pole position. Il calciatore portoghese è stato ufficializzato oggi dal club bianconero e sarà di certo il colpo più importante di questa estate di calciomercato. Un acquisto ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : caos clamoroso - altra estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...