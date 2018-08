Seduta ingessata per il settore beni di consumo italiano | -0 | 07% | | giornata da

Seduta ingessata per l'indice del settore Costruzioni italiano - -0 - 24% - - calo per Salini Impregilo - -1 - 40% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Costruzioni a Milano mostrando un andamento meno forte di quello dell'EURO STOXX Construction & Materials che si ferma sui livelli della vigilia. ...

Seduta ingessata per il comparto media dell'Italia - +0 - 06% - - giornata euforica per Monrif - +3 - 85% - : Non si allontana dalla parità il settore Entertainment & media a Piazza Affari, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media, che ha esordito a quota 10.473,67,...