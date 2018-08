Se Conte non ha nulla da dire sulla Diciotti allora è inutile e si dimetta

Pd Contestato ai funerali di Genova - Giuseppe De Rita : 'Giusto così - e cambiare nome non servirà a nulla' : Giusto fischiare gli esponenti del Pd ai funerali di Genova . A parlare, intervistato da Repubblica , il sociologo Giuseppe De Rita , presidente del Censis . 'Qualche volta il primo buuu non è del ...

Riforma pensioni 2018/ Le parole di Conte che non fanno ben sperare (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Le parole di Conte che non fanno ben sperare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 agosto(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:34:00 GMT)

La nazionalizzazione delle autostrade divide il governo. E Conte non si sbilancia : Questa volta la frattura nel governo non è, come avviene su molti temi, tra Lega e Movimento 5 Stelle ma al vertice di via Bellerio. Da una parte il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che - in sintonia con il titolare delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, preme per la nazionalizzazione? delle autostrade italiane dopo la tragedia del ponte Morandi. Dall'altra il suo braccio destro, il sottosegretario alla presidenza ...

Il sindaco di Genova non si acContenta : "Ponte nuovo in fretta - ma necessari anche Gronda e Terzo Valico" : "È necessario fare il ponte nuovo più in fretta possibile" ma "per Genova sono necessarie anche le altre opere: il Terzo Valico, la Gronda, la Tav, la metropolitana di superficie". Così il sindaco Marco Bucci rilancia l'esigenza di attuare un grande piano per le infrastrutture nell'area di Genova.Il primo cittadino del capoluogo ligure ne ha parlato dopo aver consegnato le prime case alle prime cinque famiglie di sfollati, ...

Procuratore Genova : ogni video al vaglio - non ci acContentiamo : Roma, 20 ago., askanews, - 'Stiamo valutando tutti i video che vengono acquisiti: se ci fossero dei video che ritraggono il crollo da qualsiasi parte penso che siano molto utili. Al momento viene ...

Fermoposta Malinconico - De Silva : «Chi si acContenta non gode» : Caro avvocato Malinconico, sapessi quante volte ho sentito mie le tue domande, mio il tuo rimuginare. Nella vita ho anteposto e antepongo la mia storia d'amore a tutto e non voglio smettere. So...

Conte : "Il governo è con Genova e i genovesi - non solo a parole - ma con gesti concreti" : Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte questa mattina ha pubblicato una foto della riunione che il governo ha avuto ieri pomeriggio a Genova e ha scritto:"Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti"Poi è passato ad elencare quali sono state le azioni concrete fatte e cioè lo stanziamento di somme di denaro che servono nell'immediato per aiutare la città e i suoi ...

Crollo ponte - Conte : «Non lasciamo sola Genova». Commissione Mit : «Probabili concause» : In arrivo l’ordinanza che consentirà al governatore Giovanni Toti in qualità di Commissario e al sindaco Bucci di avviare i necessari interventi per superarare l’emergenza . Un algoritmo per decidere le assegnazione di case agli sfollati...

DIRETTA / Parma Udinese (risultato live 0-0) streaming video Dazn : non si sblocca la Contesa : DIRETTA Parma Udinese, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ducali ritrovano la Serie A dopo quattro anni: avversari al Tardini i nuovi friulani(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 20:52:00 GMT)

Fermoposta Malinconico - De Silva : 'Chi si acContenta non gode' : ... per questo ho accettato di tutto, ma se mi stessi sbagliando? Qualsiasi cosa tu mi risponda, sappi che per me sei un mondo bellissimo, Vincenzo Malinconico. Karis ------------------------------------...

Crollo ponte : Conte - fatti non parole : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Presidente Conte : Non lasceremo Genova sola… pronti 28 milioni e 470 mila euro : Tenuti i Funerali di Stato, adesso si pensa subito a sistemare le cose, lo dice il Presidente Conte “Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti”. Così il premier Giuseppe Conte ha sottolineato l’impegno dell’esecuitvo nell’affrontare la tragedia del 14 agosto. “Nell’immediatezza del crollo – ha scritto su Facebook – avevamo stanziato ...

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi alloggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni