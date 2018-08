Scuola | ministro Bussetti attacca le modalità ‘assunzione docenti Buona Scuola’

Scuola - Ministro Bussetti promette concorso a settembre ma problemi si moltiplicano : All'avvicinarsi del nuovo anno scolastico , a metà settembre, si fa la conta dei problemi , che continuano ad aumentare, anziché diminuire con la nuova amministrazione: fondi non spesi per l' edilizia ...

Scuola - ministro Bussetti : da settembre partono i concorsi - : Lo ha detto il responsabile del dicastero dell'Istruzione a margine del Meeting di Cl, sui processi di selezione in programma: "Saranno utilizzati per il nuovo reclutamento sia per il personale ...

Scuola - ministro Bussetti : incontro al Miur con i sindacati - il comunicato ufficiale : Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, Cisl Scuola rende noto che giovedì prossimo, 23 agosto, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, incontrerà in Viale Trastevere una delegazione delle principali organizzazioni sindacali. Questa la nota diffusa poco fa dal sindacato di Maddalena Gissi. ministro Bussetti incontra i sindacati giovedì 23 agosto ‘Come richiesto dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni, ...

Scuola ultime notizie - classi pollaio : ‘Ministro Bussetti - cominciamo male’ : Ministro dell’Istruzione nuovo, anno scolastico nuovo, problemi vecchi. Verrebbe da dire che, seppur siano cambiate molte cose ai vertici della politica, la Scuola pubblica è costretta a fare i conti con le solite emergenze, gravi. Una di queste è senza dubbio quella delle cosiddette ‘classi pollaio’ che, anche quest’anno, torneranno a pesare non poco sullo svolgimento regolare delle lezioni […] L'articolo Scuola ...

Scuola - nuove nomine in ruolo : Melicchio - M5S - sollecita il Ministro Giuliano : Questo è un bel segnale per tutto il mondo della Scuola, che ha bisogno di personale qualificato e messo in grado di concentrarsi con serenità sul proprio lavoro". movimento cinque stelle istruzione ...

Vaccini a Scuola - medici contrari a proroga. Il ministro : l'obbligo resta : Dall'ordine dei camici bianchi un appello contro l'emendamento che concede l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi anche senza certificato vaccinale. E anche nel M5s non tutti approvano

Scuola - diplomati magistrali : Roberto Fico ‘Incontriamo ministro Bussetti’ : Il presidente della Camera dei Deputati, onorevole Roberto Fico, ha incontrato i diplomati magistrali, impegnati nella loro manifestazione contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In modo particolare, si respingono, come noto, le soluzioni indicate nell’emendamento all’articolo 4 del testo del Decreto Dignità, da oggi al voto nell’Aula della Camera: la norma prevede la permanenza ...

Scuola - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

Scuola : Decreto dignità - relatori e maggioranza non rispondono all'appello del Ministro : ... ma già 10 dei 120 giorni sono appena trascorsi e l'emendamento 4.1 potrebbe, se approvato, cominciare a risolvere alcune delle questioni pendenti sul precariato poste all'attenzione della politica".

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

Il ministro Alberto Bonisoli e la Scuola offshore : Ritratto del nuovo titolare dei Beni Culturali. Un manager «capace di ascoltare tutti», come raccontano gli amici. Direttore da ultimo di un’università privata. Che spostava decine di milioni in Paesi dove si pagano meno tasse. Prima di essere venduta nel 2017 a un fondo d’investimento Usa, bandiera alle Cayman, holding europea in LussemburgoInchiesta In aula con l'élite: l'avanzata delle accademie private di moda e design "

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Non stravolgerò la Buona Scuola” : Il ministro Marco Bussetti ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del Miur. In particolare è stato confermato che le riforme del precedente governo saranno modificate ma non stravolte. Per l'università un piano pluriennale che affronti il nodo del reclutamento e dei finanziamenti carenti.Continua a leggere