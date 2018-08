Scricchiolii da un moncone del ponte

Crollo ponte - Scricchiolii dal moncone : stop al recupero dei beni degli sfollati | Procura : "Pronti a via libera per abbatterlo" : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.