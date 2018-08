Sanctum film stasera in tv 22 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 22 agosto 2018)è ilin tv mercoledì 222018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:00. La pellicola diretta daAlister Grierson è interpretata da Richard Roxburgh e Ioan Gruffudd. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda USCITO IL: 11 febbraio 2011 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2010 REGIA: Alister Grierson CAST: Richard Roxburgh, Alice Parkinson, Rhys Wakefield, Daniel Wyllie, Christopher James Baker, Allison Cratchley, John Garvin, Sean Dennehy DURATA: 109 Minutiin tv:Un mondo ancora incontaminato, quello delle caverne sottomarine, diventa il claustrofobico scenario della lotta per la sopravvivenza condotta da un gruppo di speleologi rimasti intrappolati in una grotta. Prigionieri delle profondità ...