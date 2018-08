Samsung Galaxy J2 Core potrebbe arrivare in 5 colori

Vodafone propone Samsung Galaxy J5 (2017) con 9 - 99 euro di anticipo : Vodafone propone Samsung Galaxy J5 (2017) ad alcuni clienti, con un anticipo di 9,99 euro e 30 rate: ecco i dettagli dell'offerta presentata dall'operatore tramite SMS e disponibile sul sito. L'articolo Vodafone propone Samsung Galaxy J5 (2017) con 9,99 euro di anticipo proviene da TuttoAndroid.

Test batteria Samsung Galaxy Note 9 : quali risultati per l’ultimo arrivato? : Ci sembra giusto e doveroso affrontare il tema legato alla durata della batteria del Samsung Galaxy Note 9, che dispone di un'unità da 4000 mAh. Nonostante il produttore asiatico, contrariamente a quanto ci aspettassimo, non ha ancora pubblicato le stime ufficiali: possiamo farci un'idea di quella che è l'autonomia del phablet di ultima generazione attraverso i Test portati avanti da 'Gsmarena', che ha evidenziato i limiti ed i pregi del ...

Quali Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento Android Pie 9.0? Lista e tempistiche : Tempo di primi bilanci per gli utenti in possesso di smartphone di ultima generazione, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti Samsung Galaxy che da un punto di vista hardware e software possiamo considerare più avanzati. Inutile dire che le considerazioni di questi giorni gravitano attorno all'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0, se pensiamo che ad inizio settimana abbiamo già avuto modo di menzionare una svolta preliminare ...

Dopo il test di durabilità JerryRigEverything ci mostra il teardown di Samsung Galaxy Note 9 : Dopo aver promosso Samsung Galaxy Note 9 nel suo famoso test di durabilità, JerryRigEverything ci mostra oggi il teardown del phablet asiatico. L'articolo Dopo il test di durabilità JerryRigEverything ci mostra il teardown di Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Dal 21 agosto l’aggiornamento del mese su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Vodafone : Arriva anche per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus brandizzati Vodafone l'aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto, all'interno dei pacchetti G960FXXU2BRGA e G965FXXU2BRGA, contraddistinti da un peso specifico di 410MB (proprio per questo ne consigliamo, scusate la banalità, il download sotto rete Wi-Fi). Il rilascio è partito via OTA (Over-The-Air): potreste ricevere la relativa notifica nell'arco delle prossime ore (controllate anche ...

Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4 - i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus : Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi supportati da Google ARCore, introducendo anche il Samsung Galaxy Note 9. Ecco gli altri device supportati L'articolo Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 - la recensione : Nella lista degli smartphone più attesi dell’anno non poteva mancare il nuovo Galaxy Note di Samsung, ultimo erede di una dinastia di phablet che il gruppo coreano ha lanciato nel lontano 2011 e che oggi gode di un seguito di fan leale e appassionato. La versione di quest’anno, Galaxy Note 9, è stata svelata a New York all’inizio del mese ma entrerà in commercio soltanto tra qualche giorno; per capire in anticipo di che tipo di ...

Samsung Galaxy Note 9 viene promosso dai test di JerryRigEverything - ma si poteva far meglio (video) : A Seul difficilmente "steccano" un test di durabilità, quello a cui viene sottoposto ogni gadget che arriva a JerryRigEverything L'articolo Samsung Galaxy Note 9 viene promosso dai test di JerryRigEverything, ma si poteva far meglio (video) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy View 2 in arrivo con un display da 17 pollici : Samsung sarebbe al lavoro su un nuovo tablet Android dotato di un display molto grande, il cui nome dovrebbe essere Samsung Galaxy View 2 L'articolo Samsung Galaxy View 2 in arrivo con un display da 17 pollici proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto : Moto Z2 Play - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi Mix 2 - Samsung Galaxy S9 Plus e non solo : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2 e Nokia 7 Plus. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto: Moto Z2 Play, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2, Samsung Galaxy S9 Plus e non solo proviene da TuttoAndroid.

Svolta Android 9.0 Pie in casa Samsung : iniziati i lavori su Galaxy S9 e S9 Plus : Ecco finalmente avviati i lavori di omologazione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie in casa Samsung: anche se in leggero ritardo rispetto agli altri OEM, il momento clou sembra essere arrivato anche per il colosso sudcoreano, a partire dai Galaxy S9 e S9 Plus (più in particolare per i modelli europei G960F/G965F). Vi ricordiamo che Android 9.0 Pie è stato rilasciato ufficialmente da Google lo scorso 6 agosto, con un certo anticipo rispetto a ...

Samsung Galaxy Note 9/ Pre-ordini oltre le aspettative : il top di gamma supera alla grande i test resistenza : Il Samsung Galaxy Note 9, si presenta già un prodotto vincente anche per via della batteria più capiente, il nuovo taglio di memoria e S-Pen con connettività Bluetooth.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:31:00 GMT)

Samsung Galaxy J6 (2018) si aggiorna in Italia con le patch di agosto : Samsung Galaxy J6 (2018) riceve un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di agosto 2018: l'Italia è il primo Paese in Europa ad accogliere il nuovo firmware J600FNXXU3ARH1. L'articolo Samsung Galaxy J6 (2018) si aggiorna in Italia con le patch di agosto proviene da TuttoAndroid.

TIM Party sconta Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 - ma solo ai clienti più fedeli : Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 vengono proposti in offerta da TIM ai clienti da almeno cinque anni registrati al programma TIM Party: i ribassi sono di rispettivamente 350 e 110 euro. L'articolo TIM Party sconta Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6, ma solo ai clienti più fedeli proviene da TuttoAndroid.