Salvini | rivoluzione servizi segreti Via Pansa e Manenti | ecco chi arriva

Antonio Tajani - la rivoluzione di Forza Italia : sfida web per rispondere all'attivismo di Matteo Salvini : Antonio Tajani sta cercando di rivoluzionare Forza Italia partendo dalla comunicazione. Il vicepresidente del partito ha creato un web-team di esperti, volontari e parlamentari che per anni sono stati ...

Legge - ordine e rivoluzione economica. La strategia estiva di Matteo Salvini : Matteo Salvini , vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, parlando a Lesina, in provincia di Foggia, è apparso anche come ministro della Difesa, della Giustizia, dell'Economia, del ...

Flat tax - Salvini : “Si farà - in autunno rivoluzione fiscale. Voglio copiare in piccolo quello che ha fatto Trump” : “Si, la Flat tax verrà fatta: c’è nel contratto di Governo, vogliamo fare in piccolo quello che ha fatto Trump In America. Non lo facciamo in sei mesi” ma la strada è questa. Lo ha detto, intervenendo alla Festa della Lega Romagna, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Parlando, poi, del limite all’uso dei contanti, Salvini ha affermato che “fa andare a comprare merce da un’altra parte: ...

Lega-M5S - tensione sulla Tav. E Salvini annuncia la "rivoluzione fiscale" : ... 'Non sarà una battaglia facile - ripete Salvini - sono disponibile a fermare anche i barconi con cibo di pessima qualità che arriva dall'altra parte del mondo sulle nostre tavole'. Non manca un ...

Manovra - Di Maio : no a strappo con Ue. Salvini : rivoluzione su tasse | : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

La “rivoluzione” in Rai di Salvini e Di Maio è un brutto spettacolo : Roma. Un giorno e una notte di trattative estenuanti intorno alle nomine da fare alla Rai, quasi quarantotto ore d’incontri, telefonate, sospiri, urletti strozzati in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i proconsoli, hanno messo tutto sul piatto, non solo il nuovo direttore generale della television

Ucraina richiama ambasciatore italiano dopo frase Salvini su Crimea/ Lega pro Putin “falsa rivoluzione a Kiev” : Ucraina-Italia, crisi diplomatica: richiamato ambasciatore italiano dopo la frase di Salvini sulla Crimea "annessa legittimamente da Mosca". Ministro pro Putin, "falsa rivoluzione a Kiev"(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:32:00 GMT)

Salvini parla di “falsa rivoluzione” - Ucraina protesta e convoca l’ambasciatore italiano : In una intervista al Washington Post, il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva parlato di una "falsa rivoluzione" in Ucraina e si era detto certo che dietro le proteste contro la Russia vi fossero i finanziamenti di potenze occidentali. Oggi la replica dell'Ucraina, che ha convocato l'ambasciatore italiano per chiedere chiarimenti.Continua a leggere

Salvini al Washington Post : “Rivoluzione ucraina ispirata da poteri stranieri”. E il quotidiano precisa : “Nessun riscontro” : “Lei ha detto che la Russia ha il diritto di annettere la Crimea?”. “C’è stato un referendum“, risponde Matteo Salvini. Una consultazione “fake”, fa notare Lally Weymouth del Washington Post. “Punti di vista”, insiste il ministro degli Interno. “Che tipo referendum è stato se c’erano i soldati russi?”, insiste la giornalista. “Paragonalo alla falsa rivoluzione ucraina, ...

Matteo Salvini avvia la rivoluzione fiscale : “nessun limite ai contanti” : Flat tax già nel 2018. Nessun limite all’uso del contante, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100, cedolare secca

Fisco - Salvini : “Fosse per me nessun limite a spesa in denaro contante. Già nel 2018 rivoluzione fiscale con la flat tax” : “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante, perché ognuno è libero di usare i soldi del suo conto corrente come vuole, dove vuole e pagando quello che vuole”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco dell’assemblea annuale di Confesercenti a Roma. Una proposta, questa, non contenuta nel Contratto di governo ...

Salvini : nel 2018 rivoluzione fiscale con la flat tax : Il ministro dell'Interno parlando all'assemblea di Confesercenti ribadisce l'obiettivo del governo di smontare la legge Fornero: 'subito quota 100' - 'Ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ...

Flat tax - Salvini : rivoluzione da 2018 : 11.48 "Ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla Flat tax".Così il ministro degli Interni e vicepremier, Salvini. "Non vengo a vendere propositi e promesse, ma a ricordare quanto contenuto nel programma" "Fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa in denaro contante", ha detto all'assemblea di Confesercenti. "Un'altra cosa su cui stiamo lavorando è la follia ...

Salvini : "Rivoluzione Flat tax già dal 2018" : "Non vengo a vendere propositi ma a ricordare quello che abbiamo scritto anche nel contratto di governo" con l'impegno "a non aumentare Iva e accise ma anche a impostare già nel 2018 la rivoluzione ...