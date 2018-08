Salvini non ha gradito il video dei turisti nudi in una fontana di Roma : "Saprò io come educarvi" : "Saprò io come 'educare' questi idioti se verranno presi, l'Italia non è il bagno di casa loro!". Lo scrive il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini su Facebook, a proposito dei bagnanti nudi nella fontana di piazza Venezia a Roma. Lunedì scorso il blog “Roma fa schifo” ha pubblicato il video che immortala due giovani mentre fanno il bagno nella fontana ...

Diciotti - Malta risponde a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni sulla redistribuzione» : Dopo il no dello governo italiano allo sbarco della nave Diciotti e le accuse di Salvini e Toninelli a Malta, l'accoglienza dei migranti torna ad essere motivo di scontro con La Valletta. «Le autorità ...

Cosenza - cittadini alla parlamentare M5S : “Aprite i porti”. Lei : “Non decido io. Governare con Salvini non è una passeggiata” : “Io sono ovviamente favorevole ad aprire i porti ai migranti e credo che dobbiamo essere orgogliosi del modello Riace creato da Mimmo Lucano. Purtroppo Governare con la Lega di Matteo Salvini non è una passeggiata di salute”. Risponde così la deputata calabrese del M5S, Annalaura Orrico, intervenuta a un dibattito al Cleto Festival, nell’antico borgo in provincia di Cosenza, a chi nel pubblico la contestava urlando: ...

Salvini incontra un ambulante : 'Non ha voluto fare un selfie con me' : Le spiagge italiane, come ogni estate, si riempiono di venditori ambulanti che propongono ai bagnanti ogni tipo di oggetto o servizio: braccialetti, tappeti, accessori per il mare, occhiali da sole, cibo, bevande, massaggi e anche i famosi tatuaggi all'hennè. A partire da quest'anno il premier Matteo Salvini [VIDEO]ha avviato una campagna chiamata Spiagge Sicure che mira al contrasto di quest'attivita' finanziando le polizie municipali per ...

Nave Diciotti in porto a Catania - ma i 177 migranti restano a bordo. Salvini : 'L'Ue non c'è' : È stallo nel porto di Catania per Nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia costiera approdata ieri sera poco prima di mezzanotte con a bordo 177 profughi, quasi tutti, a quanto pare, provenienti ...

Dissequestrata la casa di Nonna Peppina. Salvini : "Chi la dura la vince" : Nonna Peppina ce l'ha fatta. Tornerà nella casetta di legno vicino alla sua abitazione che il sisma di due anni fa le ha portato via. La notizia era trapelata già qualche settimana fa, ma finalmente è arrivata la notifica da parte del tribunale. Giuseppina può andare a vivere nelle sue montagne, nel luogo dove è cresciuta e vissuta. La vicenda sarà forse nota. La 95enne di San Martino di Fiastra, a Macerata, ha la casa inagibile da quando il ...

La Diciotti diventa un caso - Unhcr : "Sulla nave vittime di torture e abusi" | Salvini : "Ue non mantiene patti" : La nave ha ottenuto il permesso di attraccare nel porto di Catania ma non a sbarcare le persone a bordo

Terremoto Centro Italia - Salvini : notificato a nonna Peppina il dissequestro della casetta : “Ieri è stato notificato il dissequestro della casetta di nonna Peppina, e lei non vede l’ora di tornarci. Fra tante brutte notizie, finalmente ne arriva una buona! Forza nonna, chi la dura la vince??“: lo afferma su Twitter il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. nonna Peppina, 95enne della provincia di Macerata, è diventata, con la sua forza e il suo rifiuto di abbandonare la sua città natale, simbolo degli sfollati ...

Salvini faccia a faccia col vu cumprà : "Non mi ha cacciato - è stato gentile" : Qualche giorno fa, Matteo Salvini ha annunciato - orgoglioso - i risultati di questi mesi di "Spiagge sicure", l'atto con cui il ministero dell'Interno ha stanziato risorse da destinare ai Comuni per rendere più vivibili i litorali. Le direttive del ministero, tra le altre cose, sono servite ad allontanare dalle spiagge i fastidiosi vu cumprà che camminano tra gli ombrelloni vendendo merce contraffatta.E proprio mentre il ministro dell'Interno ...