Salvini | i 29 bambini sulla Diciotti possono scendere subito

Salvini : 'a terra i 29 bambini ma per gli altri basta. Mi processino pure' : Posizione ben diversa quella del presidente della Camera Fico: 'adesso devono sbarcare, poi la ricollocazione'. La replica del capo del Viminale: 'tu fai il presidente, io il ministro, con un ...

Salvini : i bambini sulla Diciotti possono sbarcare : "Ci sono a bordo della Diciotti 29 bambini? possono scendere. Adesso. Nonostante Bruxelles dorma". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook nella quale ha polemizzato a distanza con il presidente della Camera, Roberto Fico, secondo il quale i migranti sulla nave militare italiana devono poter scendere a terra prima che sia trovato un accordo in sede Ue sulla loro destinazione. ...

De Magistris contro Salvini : “difesa diritti bambini”/ Sindaco Napoli attacca su migranti e figli coppie gay : Luigi de Magistris attacca Salvini e Fontana: "difendiamo i diritti dei bambini". Sindaco di Napoli contro il Governo sui figli delle coppie gay e sui migranti morti in mare(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

De Magistris contro Salvini : "Difendiamo i diritti dei bambini - se vogliamo fare comunità" : Un lungo post su Facebook del sindaco di Napoli in difesa dei minori lasciati morire in mare e dei bimbi italiani con genitori dello stesso sesso

Nina Zilli dal palco di Comacchio : “Fanculo Salvini - evviva i bambini”. E il ministro risponde : “Mi insulta con i soldi pubblici” : Che le posizioni politiche di Matteo Salvini facciano discutere non è più una notizia. In queste settimane numerosi artisti, da Emma Marrone a Fiorella Mannoia a molti altri, si sono espressi pubblicamente contro le scelte politiche del ministro dell’Interno. Un nuovo episodio, molto più diretto, si può aggiungere alla lista e vede come protagonista Nina Zilli. La cantautrice piacentina ha affondato il colpo mandando a quel paese il ...

I 450 migranti in rada a Pozzallo - Salvini : sì a sbarco di donne e bambini : Manca ancora l’assegnazione ufficiale del porto sicuro per lo sbarco, anche se da Mosca il ministro dell’Interno Matteo Salvini comunica via Twitter il via libera al trasferimento a terra di 16 mamme e 11 minori...

MIGRANTI - PRAGA E BUDAPEST CONTRO CONTE/ Ultime notizie - Salvini “presto faremo scendere mamme e bambini" : 450 MIGRANTI a Pozzallo, Ultime notizie: CONTE, "50 a Germania, 100 a Francia e Malta". Premier Repubblica Ceca: "Italia ci porta verso l'inferno, noi di Visegrad non ci stiamo"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Salvini ironizza sulle magliette rosse in memoria dei bambini morti in mare : "Che peccato, in casa non ho trovato neanche una maglietta rossa da esibire oggi...". E l'emoticon di un bacio. Così Matteo Salvini prende le distanze, su Facebook, dall'appello di Libera e Don Ciotti a indossare oggi una maglietta rossa in memoria dei bambini morti in mare mentre tentavano di arrivare in Europa e sfuggire a guerre, fame e miseria.Le magliette rosse ricordano i pigiamini rossi indossati dai bimbi annegati una settimana fa ...

Salvini : si vergogni chi nega permanenza donne incinta e bambini : Roma – “donne incinte, bambini e rifugiati restano in Italia. Si vergognino i disinformati che dicono e scrivono il contrario”. Cosi’ il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini sulle anticipazioni della circolare sulle protezioni umanitarie. “Il senso dell’iniziativa- spiega il ministro- e’ limitare un abuso che va a discapito dei rifugiati veri. Su 43mila domande esaminate, i rifugiati ...

Migranti : Furlan - Salvini ci ripensi - no accanimento contro donne e bambini : ... ci ripensi e faccia proprio quel senso di umanità e solidarietà che è insito nella tradizione politica, culturale ed etica del popolo italiano, oltre che nei diritti fondamentali di rispetto della ...

Salvini - stretta su concessioni asilo. E donne incinte e bambini restano in Italia : Dopo l'offensiva contro le partenze dei barconi sulla Libia, conclusasi con la scomparsa delle navi umanitarie dal Mediterraneo, ora tocca ai richiedenti asilo. Una circolare inviata dal ministro dell'...