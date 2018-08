Salvini contro Saviano | è tornato con le sue fesserie Lo scrittore

Salvini-Saviano - scontro sui migranti. Il ministro : 'Tornano le sue fesserie' : 'Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere', aggiunge Saviano. La nave Diciotti è ...

Scontro Salvini-Saviano : "Tornano le sue fesserie". Lo scrittore : "È un eversore" : Il caso della nave Diciotti continua a tenere banco. Mentre si aspetta una risposta dalla Ue e mentre la nave è ancora ferma al porto di Catania, non poteva mancare l'attacco di Roberto Saviano nei confronti di Matteo Salvini."Il governo tiene in ostaggio 177 esseri umani - ha scritto l'autore di Gomorra - La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale ...

"Governo imbarazzante" : Guardia costiera contro Salvini - sui migranti è polemica : A Catania non sbarca nessuno dalla nave della Guardia costiera. Salvini: "Vado avanti". Ciavarelli: "Incomprensibile" e...

MIGRANTI/ La contromossa del 'partito di Mattarella' per sfilare il governo a Salvini : Lega contro il 'partito del Quirinale' di cui fanno ormai parte a pieno titolo i grillini: è questo il retroscena dell'ultimo caso della nave Diciotti

MIGRANTI/ La contromossa del "partito di Mattarella" per sfilare il governo a Salvini : Lega contro il "partito del Quirinale" di cui fanno ormai parte a pieno titolo i grillini: è questo il retroscena dell'ultimo caso della nave Diciotti. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 06:03:00 GMT)

GOVERNO - SCONTRO Salvini-UE SUGLI IMMIGRATI/ Deficit-Pil - Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche” : Infrastrutture, GOVERNO Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-Pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Matteo Salvini contro Asia Argento/ Foto : “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...” : Matteo Salvini contro Asia Argento: “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...”. Il ministro dell'Interno attacca l'attrice dopo lo scandalo della presunta violenza sessuale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:06:00 GMT)

Catania - la nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

Rap "contro" Salvini : "Denunciato giovane straniero" : È stato denunciato il giovane che, qualche giorno fa, si è reso protagonista di un "rap" diretto anche al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Questo, almeno, è quanto si legge su Il Punto a Mezzogiorno.Il ragazzo si è esibito ad Alatri, durante una delle giornate dedicate al tradizionale Festival del Folklore. La cittadina in provincia di Frosinone ospita ormai da un cinquantennio questa kermesse dedicata alle identità dei popoli. Niente a che ...

Scontro Toninelli-Salvini su nave Diciotti : i 117 sbarcheranno a Catania. Immediato NO da dal Viminale : Teleborsa, - Il Ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli aveva dato l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Catania, ma il titolare dell'Interno dice NO. Almeno fino a quando per i 177 ...

