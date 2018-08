Salvini | ' a terra i 29 bambini ma per gli altri basta Mi processino pure'

Catania - la nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

Aquarius - Sos Mediterranèe “guerra politica contro Ong”/ Salvini - “terroristi verso Italia fermati in Tunisia” : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. Il ministro ironico su Twitter, "alla faccia di chi dice che non arrivano sui barconi". E monta il caso Aquarius...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:53:00 GMT)

Aquarius - Gibilterra ritira la bandiera. Coordinatore nave : boom di morti colpa di Salvini : A causa della politica del vicepremier e del governo, tra giugno e luglio si registrata un'impennata delle vittime: tra morti e dispersi 700 migranti hanno perso la vita durante vari naufragi nel ...

Aquarius : Salvini e Toninelli chiudono - la Spagna dice no/ Ultime notizie - Gibilterra le leva la bandiera : Aquarius: Salvini e Toninelli chiudono, la Spagna dice no. Ultime notizie, Gibilterra le leva la bandiera. Continua l'odissea della nave ong che cerca un attracco sicuro(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 08:13:00 GMT)

Foggia - braccianti morti : si indaga per caporalato/ Vertice Salvini-Conte : polemica sui corpi a terra per ore : Foggia, braccianti morti: si indaga per caporalato, sono due quindi le inchieste. Matteo Salvini dopo Vertice in prefettura: “Immigrazione fuori controllo aiuta la mafia”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:38:00 GMT)

"Salvini non è persona gradita" : la nota isola del Mediterraneo contro il Ministro dell'Interno : Persino Melania Trump si è schierata contro questa politica ignobile del marito e adesso i politici di Maiorca hanno esortato il presidente del Consiglio Comunale, Miquel Ensenyat , a fare quanto ...

Matteo Salvini - un'altra vittoria : il suo piano diabolico. Pigliatutto - cosa otterrà in cambio ora da Di Maio : Innanzitutto, l'aver indebolito il ministro dell'Economia , senza defenestrarlo, potrebbe portare utili risultati nella partita della legge Finanziaria e della flat tax , cavallo di battaglia ...

Migranti : Rosato - orrore nel Mediterraneo - Salvini cinico : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “La politica non è mai estranea a ciò che sentiamo. Per questo fanno orrore le notizie che arrivano dal Mediterraneo dove si continua a morire per raggiungere l’Europa. E fa paura il nostro ministro degli Interni che con parole ciniche continua a negare l’approdo in porti italiani e lascia per giorni navi in mezzo al mare”. Lo scrive Ettore Rosato su Facebook. “Oggi anche ...

Salvini - "UE AGEVOLA LAVORO SCAFISTI IN LIBIA"/ Ultime notizie : altre due navi Ong nel Mediterraneo : SALVINI contro l'UE: 'Libia non è porto sicuro? Aiutano gli SCAFISTI così'. altre due navi Ong in Mediterraneo: piano Conte per distribuire migranti.

Ong tornano nel Mediterraneo Salvini : "Risparmino tempo e denaro" : Nonostante la linea dura dell'Italia, le Ong sfidano il governo e tornano a scandagliare il Mediterraneo alla ricerca dei barconi carichi di migranti che cercano di lasciare la Libia per arrivare in Europa.A denunciarlo questa mattina è Matteo Salvini che pubblica sulle sue pagine social la mappa delle navi delle organizzazioni non governative. Se sei - dalla Aquarius alla Iuventa, dalla Lifeline alla Sea-Watch3, dalla Sea Eve alla Seefuchs - ...

Salvini - presto a terra 16 mamme - 11 bimbi : ANSA, - MOSCA, 15 LUG - Dalle navi in rada nelle acque di Pozzallo "nelle prossime ore faremo scendere 16 mamme e 11 bambini". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un incontro con la ...

Ma spetta a Salvini chiedere all'Europa di bloccare le missioni nel Mediterraneo? : Il caso di cronaca è quello della nave militare irlandese Samuel Beckett , che agisce all'interno della missione dell'Unione europea Eunavfor Med, o 'Operazione Sophia',. La nave è approdata sabato 7 ...