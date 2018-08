Salvini a figlia che spunta in diretta Fb | papà sta lavorando

Matteo Salvini - papà premuroso : in vacanza con la figlia e l’ex moglie : Riviera romagnola, Isole Tremiti, Marina di Pietrasanta. Il tour estivo di Matteo Salvini prosegue senza sosta, ma sulle spiagge della Versilia al suo fianco non c’è la compagna Elisa Isoardi. Il leader della Lega, infatti, è stato fotografato mentre si rilassa sul mare insieme alla figlia Mirta, avuta dalla storica fidanzata Giulia Martinelli, e alla ex moglie Fabrizia Ieluzzi: da buon papà si preoccupa di coccolare la sua secondogenita, 6 anni ...

Vaccina la figlia - insulti e minacce per Zaytsev : “Zingaro. Spero che Salvini ti rimandi al tuo Paese” : L'opposto dell'Italvolley nel mirino dei no-vax sui social network dopo la pubblicazione della figlia neonata appena Vaccinata. "Il sorriso della tua bimba si spegnerà lentamente”, è uno degli allucinanti commenti apparsi sulla pagina del pallavolista di origini russe. Molti erano così feroci da essere cancellati.Continua a leggere

"Caro Salvini - mia figlia è morta perché non vaccinata e io ne sono colpevole. Dieci non sono inutili" : "Non voglio rivolgermi al Salvini ministro, ma al Salvini padre". Antonella Salimbene ha perso la figlia Azzurra a 11 anni, morta dell'unica malattia per cui non era vaccinata, una meningite fulminante da meningococco C . In una lettera pubblicata su Vanity Fair, la donna si rivolge al ministro dell'Interno, commentando le parole da lui pronunciate nel corso di un intervento a Radio Studio54, durante il quale ha affermato che "Dieci vaccini ...