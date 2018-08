Salmone | tonno | granchio | arriva il pesce per vegani

gqitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) E alla fine arrivò anche il. Dopo i formaggi, le alternative alla Nutella e addirittura gli hamburger (alcuni acclamatissimi, come quelli di Impossible Foods), eccore anche ilvegano. Ilche non contiene, insomma. A proporre questa curiosa alternativa è il marchio Good Catch, che ha deciso di lanciare sul mercato una serie di prodotti pensati appositamente per chi ha nostalgia dei sapori del mare, ma si è convertito a una dieta esclusivamente a base di prodotti vegetali. Niente di generico, sia chiaro: le proposte di Good Catch si propongono di mimare polpette die di, o in alternativa un prelibatopinna gialla in scatola. Il tutto utilizzando unicamente lenticchie, piselli, fave & co, e sfruttando la consulenza degli chef Chad e Derek Sarno per garantire una corrispondenza di sapori con i piatti a base dinella loro ...