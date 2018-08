Rugby | Test Match novembre 2018 | il calendario | le date e le partite dell’Italia

Beach Rugby - Europei Mosca 2018 : tre vittorie a testa per uomini e donne - domani si punta alle medaglie : Piovono successi per l’Italia del Beach rugby, impegnata a Mosca, in Russia, negli Europei: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tre vittorie su tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma domani. Gli uomini partiranno dai quarti, le donne dalle semifinali. Gli uomini nelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per ...

Beach Rugby – Master finale 2018 : teste di serie - programma e pronostici : Master finale di Beach Rugby 2018: teste di serie, previsioni e programma Terminati i tornei di qualificazione del Campionato Italiano di Beach Rugby (girone nazionale) nel fine settimana del 22-23 luglio, dalla classifica finale emergono i team che accederanno al Master finale DI Beach Rugby | SABATO 28 LUGLIO 2018 | ALBA ADRIATICA (TE) C/O STABILIMENTO BALNEARE ‘AL FARO’ – Beach ARENA | V.LE G. MARCONI Nel torneo maschile •The ...

Rugby – MyBodyTest per due anni al fianco delle Zebre : MyBodyTest al fianco dello Zebre Rugby Club. L’azienda italiana per due anni supporter lo staff medico della franchigia federale Un nuovo importante partner entra nella famiglia delle Zebre: si tratta di MyBodyTest, azienda di Mercogliano in provincia di Avellino, che produce un innovativo sistema di bioimpedenziometria tricompartimentale che permette di effettuare rilevamenti e valutazioni relative alla composizione corporea e allo ...

La Zebre Rugby al primo test di stagione : l’esordio al Guinness PRO14 : Partita ufficialmente la stagione 2018/19 dello Zebre Rugby club test: primo di giorno di allenamento a Parma Otto settimane dividono le Zebre dall’esordio nel Guinness PRO14 che vedrà la franchigia di base a Parma partecipare al torneo celtico per la sua settima volta. L’avvicinamento alla prima gara ufficiale è cominciato oggi alla Cittadella del Rugby di Parma col raduno collettivo agli ordini dello staff tecnico bianconero. Nel centro ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : corsari Inghilterra - USA e Scozia. Battuti Sudafrica - Canada ed Argentina : Si sono chiusi nella nottata italiana i Test Match internazionali di Rugby della finestra estiva: tre successi esterni nelle ultime sfide in programma. corsari Inghilterra, USA e Scozia, che hanno battuto a domicilio rispettivamente Sudafrica, Canada ed Argentina. Questi confronti daranno gli ultimi assestamenti al ranking internazionale. L‘Inghilterra ha vinto in Sudafrica per 10-25 dilagando nella ripresa, dopo essere andata al riposo in ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : i risultati di oggi - sabato 23 giugno - . All Blacks devastanti - Irlanda beffa l'Australia : Terzo ed ultimo week-end dedicato ai Test Match internazionali in quel di giugno per il mondo del Rugby. Andiamo a scoprire i risultati della giornata di sabato 23 giugno. Un super Giappone riscatta la sconfitta con l'Italia di sabato scorso e distrugge la Georgia per 28-0 al Toyota ...

Diretta / Australia Irlanda (risultato finale 16-20) : trionfo irlandese nella serie! (Rugby Test match) : Diretta Australia Irlanda streaming video e tv, orario e risultato live della partita di rugby, test match di grande prestigio a Sydney (oggi 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Diretta / Sudafrica Inghilterra streaming video e tv : parla Erasmus - orario (Rugby Test match) : Diretta Sudafrica Inghilterra streaming video e tv, orario e risultato live della partita di rugby, test match di prestigio a Città del Capo (oggi 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 13:45:00 GMT)

