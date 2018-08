Rossella Fiamingo da urlo | fisico perfetto ed i fan impazziscono FOTO ...

Via la divisa da schermitrice - Rossella Fiamingo mostra un fisico da paura : il bikini è bollente [GALLERY] : Via la divisa da schermitrice, Rossella Fiamingo mette in mostra un fisico da urlo: le foto dell’atleta azzurra in bikini fanno girare la testa ai fan Siamo abituata a vederla in pedana, coperta dalla divisa bianca da schermitrice, pronta a difendere a colpi di spada i colori dell’Italia, ma quando si toglie la tuta, Rossella Fiamingo è… bellissima! L’atleta azzurra ha un fisico eccezionale che non si vergogna di ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : Rossella Fiamingo per ritrovarsi nella spada. Sciabolatori outsider : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegneranno le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. Subito l’occasione per l’Italia di provare a sbloccare il suo medagliere in questa rassegna iridata in terra cinese. In pedana per le spadiste scenderanno Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, mentre tra gli ...

Scherma - Mondiali 2018 : Aldo Montano - Rossella Fiamingo ed Alberta Santucci superano le qualificazioni : Sono cominciati i Mondiali di Scherma a Wuxi ed è stato un ottimo inizio per i colori azzurri. Nella prima giornata, dedicata alle qualificazioni della sciabola maschile e della spada femminile, Aldo Montano, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio hanno staccato il pass per il tabellone principale. Percorso netto nella fase a gironi per il livornese, che ha ottenuto cinque vittorie in altrettanti assalti. Montano ha rifilato un 5-1 ...