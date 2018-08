Roma - vandali danneggiano una delle fontane simbolo di Villa Borghese : Basta voltarsi indietro nel tempo per ritrovare una lunga lista di episodi contro un patrimonio unico al mondo, non apprezzato, valorizzato e tutelato a sufficienza. Era il 21 maggio del 1972 quando ...

Roma - caccia ai vandali dell'Altare della Patria : il Mibact pronto a transennare la fontana : Roma L'immagine dei turisti stranieri che si tuffano nudi nella fontana dell'Altare della Patria proprio non è piaciuta al ministero dei Beni culturali. 'I controlli da parte delle forze preposte ...

Sfregio al Divino Amore : i vandali imbrattano il santuario dei Romani : Si è salvata dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale, ma non è riuscita a sfuggire ai colpi dei vandali con le bombolette spray. Secoli di storia e di fede che vengono violati con sigle ...

Rassegna 1.8. La figlia di Asia Argento vandalizza i bus di Roma e se ne vanta sui social : Agi Politica Interna. Per Marcello Foa, e per il centrodestra, arriva il giorno della verità. Dopo il parere positivo del cda della Rai alla nomina a presidente dell'ex caporedattore del Giornale, ...

Roma - le fontane come piscine : nessuno ferma i vandali : Altro che in punta di piedi, i turisti a Roma si aggirano come fossero a casa loro, anzi anche di più. È vero, fa caldo, ma scambiare le nostre fontane monumentali per vasche da bagno è troppo. A ...

Shock a Roma – La Francia vince il Mondiale - i francesi vandalizzano la fontana di Campo de’ Fiori [VIDEO] : Tifosi francesi vandalizzano la fontana di Campo de’ Fiori per festeggiare i grande la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 La Francia ha trionfato ieri ai Mondiali di Russia 2018: la vittoria contro la Croazia per 4-2, ha regalato ai Bleus una grandissima gioia, 20 anni dopo Francia ’98. I tifosi francesi, sparsi in tutto il mondo, sono esplosi in una mega festa per celebrare il trionfo di Mbappè e compagni: ai ...

Roma : Codacons denuncia vandalismo di francesi su fontana Campo de’ Fiori : Roma – Dopo i gravi fatti di ieri nella Capitale, con un gruppo di tifosi francesi che ha assaltato la storica fontana di Campo de’ Fiori, il Codacons presenta oggi un esposto in Procura in cui si chiede di individuare i responsabili dello scempio e procedere nei loro confronti. “Chiediamo alla magistratura di aprire una indagine per il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale- spiega il ...

Vittoria Francia - assalto vandali a Roma : 6.15 La festa dei mondiali si trasforma nell'ennesino atto vandalico ai danni dei monumenti della Capitale. Dopo la Vittoria della Francia sulla Croazia, una dozzina di tifosi-vandali, forse sotto l'effetto dell'alcol, hanno assaltato la fontana in piazza Campo dè fiori. Bagni, tuffi, acrobazie e spuzzi in tutta la piazza per interminabili minuti.Intervengono gli agenti in borghese che mettono fine allo scempio e identificano i responsabili. ...

Roma : Obike - Raggi incontra colpevoli atto vandalico : Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato in Campidoglio i due ragazzi che la notte del 29 giugno scorso hanno vandalizzato e gettato nel Tevere una bicicletta del servizio Obike. Presente anche Andrea Crociani, general manager di Obike Italia. Accompagnati dai genitori, i due protagonisti dell’episodio, un 21enne e una 24enne, ammettendo le proprie responsabilita’, si sono resi disponibili ad essere coinvolti ed ...

Roma : vandalizzata fontana San Sebastiano fuori le mura : Roma: imbrattata con bomboletta spray Roma – La fontana davanti la chiesa di San Sebastiano fuori le mura è stata danneggiata. Sul monumento, sito in via Appia Antica 136, stanno indagando i Carabinieri della stazione di San Sebastiano. La fontana è stata imbrattata con della vernice spray. A segnalare l’accaduto è stato il parroco della chiesa che fa parte del Parco archeologico dell’Appia antica. Indagini in corso. L'articolo ...

Roma - la Raggi dichiara guerra ai vandali : 'Segnalate gli incivili anche con i video' : Il sindaco di Roma Virginia Raggi dichiara guerra agli incivili e al degrado. E lo fa con un appello ai suoi cittadini: 'Segnalate gli incivili, anche con video e foto. Con un filmato possiamo ...

Roma - neofascisti Fn attaccano e vandalizzano sezione Pd Subaugusta : Roma, 1 lug. , askanews, 'La scorsa notte un manipolo di fascisti di Forza Nuova ha cercato di fare irruzione nella sede del circolo PD Subaugusta dove alcuni ragazzi dei Giovani Democratici stavano ...

Roma - neofascisti Fn attaccano e vandalizzano sezione Pd Subaugusta : Roma, 1 lug. , askanews, - "La scorsa notte un manipolo di fascisti di Forza Nuova ha cercato di fare irruzione nella sede del circolo PD Subaugusta dove alcuni ragazzi dei Giovani Democratici stavano ...