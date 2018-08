Roma | un maestro per Pastore

"Non sono un maestro. Quello che ho realizzato è solo merito di Roma" : Una serata tutta romana in compagnia di Carlo Verdone quella tenutasi domenica 22 luglio presso l'Isola del Cinema, sul lungotevere. Una carrellata di ricordi: dalla Sora Lella e Mario Brega, passando per Sergio Leone, fino agli aneddoti privati più divertenti.Domande, curiosità, applausi scroscianti per il regista romano, invitato a incontrare il pubblico poco prima della proiezione del suo ultimo film Benedetta follia e della sua ...

Cinema - bagno di folla per Verdone all’isola Tiberina : “Non sono un maestro - devo tutto a Roma” : Carlo Verdone ospite d’onore all’Isola di Roma, dove ha ricevuto il premio “miglior amico dell’isola del Cinema” consegnatogli dall’amministratore delegato e direttore generale di Groupama, Dominique Uzel. In tanti sono accorsi per acclamare l’attore e regista che da poco ha celebrato i 40 anni di carriera. Dopo la premiazione e un breve dibattito, al quale hanno partecipato anche Ilenia Pastorelli e ...

Roma. De Chirico in grisaglia : in mostra i piatti ispirati al Maestro : Prorogata al 28 settembre la mostra Giorgio De Chirico in grisaglia – Figure, spazi, suggestioni alla Fondazione Giorgio e Isa

Roma - maestro Islam maltrattava e picchiava bambini : arrestato/ Torpignattara - piccoli minacciati di morte : Roma, maestro Islam maltrattava e picchiava bambini: arrestato un 28enne. Ultime notizie, Torpignattara: l'insegnante di Corano ha minacciato di morte i piccoli(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:32:00 GMT)