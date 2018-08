Roma | Svaligiava hotel in tutta europa | arrestato

romadailynews

(Di mercoledì 22 agosto 2018)– I Carabinieri della StazionePiazza Dante hanno interrotto la carriera di un ladro di 41 anni, originario del Sud Africa, specializzato nei furti indi. L’uomo, dopo l’ultimo colpo messo a segno in undel quartiere Esquilino, dove era riuscito ad entrare nella stanza di un turista argentino e gli aveva rubato il portafogli, e’ stato bloccato da una pattuglia dell’Arma e trovato in possesso di una qualificata attrezzatura per aprire ogni tipo di porta d’albergo. Restituito il portafogli alla vittima, infatti, i Carabinieri di Piazza Dante si sono dedicati spacchettare tutti gli attrezzi che il ladro portava con se: una valigetta contenente numerosi arnesi da scasso, con spadini di ogni tipo; diversi badge e copie di chiavi verosimilmente idonei all’apertura di stanze di strutture alberghiere anche di altre ...