Roma | Omofobia | gay center chiede incontro a Raggi

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Una contusione alla mandibola, ematomi su naso, nuca, guancia e uno stiramento sulla gamba sinistra, l’aggressione e’ stata riferita dagli amici del ragazzo al servizio Gay Help Line 800713713, dal quale abbiamo offerto subito assistenza alla vittima”. La stessa vittima dell’aggressione ha raccontato come si sarebbero svolti i fatti: “Prima di aggredirmi mi hanno chiesto sei frocio- ha spiegato- ed ho negato per paura come se fosse una colpa. Trovo ingiusto che persone del genere possano avere un figlio e io no”, ha dichiarato invitando a non avere paura. Spiega Fabrizio Marrazzo, responsabile Gaye del numero verde Gay Help Line 800 713 713, a cui arrivano ogni anno circa 20 mila segnalazioni: “Serve subito una legge contro l’”. “Il numero di aggressioni registrate in Italia riun pronto intervento del ...