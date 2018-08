Roma | Nzonzi punta l' Atalanta mentre Under realizza una tripletta in allenamento

Roma - Nzonzi da oggi in gruppo : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport nella Roma che oggi riprenderà gli allenamenti, dopo la vittoria con il Torino , ci sarò anche Steven Nzonzi , che si aggregherà per la prima volta al gruppo.

Roma - Gonalons al Siviglia : è ufficiale/ “Grande chance dopo anno difficile. Nzonzi? Stile di gioco simile” : Roma, Gonalons al Siviglia: è ufficiale il prestito con diritto di riscatto. “Grande chance dopo anno difficile. Nzonzi? Stile di gioco simile”, ha dichiarato il centrocampista(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:42:00 GMT)

TORINO-Roma/ Di Francesco : partita difficile. Perotti e Nzonzi non ci saranno : TORINO-ROMA, le parole di Eusebio Di Francesco che invita a non prendere sotto gamba la trasferta. Tra i giallorossi assenti Perotti e Nzonzi, che resterà a Trigoria(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 15:28:00 GMT)

Torino-Roma - Di Francesco in conferenza : “Nzonzi non è ancora pronto. Belotti? Diverso da Dzeko” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Torino “Nzonzi si è allenato una sola volta con la squadra e non sarà convocato, ha bisogno di rimettersi in condizione, ha festeggiato giustamente la vittoria del mondiale. Se può giocare con De Rossi? Ho dimostrato di non essere integralista, detto questo potrei farlo come no, ma sono due giocatori su cui si può ...

Di Francesco : Roma - out Perotti e Nzonzi. Mercato? Soddisfatto : Roma - 'Abbiamo messo dentro giocatori nuovi e importanti, ho difficoltà nel fare la formazione e ben vengano questi tipi di difficoltà. C'è tanta qualità e tanta prospettiva. Se è un organico ...

Strootman : 'Pronti per la nuova stagione. Nzonzi alla Roma è un segnale per gli altri' : E' un giocatore forte e un campione del mondo e non tutti possono dire questo. E' esperto e può dare tanto alla squadra. Abbiamo tanti centrocampisti, ma in ogni ruolo siamo almeno due o tre a poter ...

La Roma presenta Nzonzi : 'Sono già al lavoro' - : Steven Nzonzi in conferenza stampa ha parlato per la prima volta da giocatore della Roma. Fresco campione del mondo ed ex giocatore del Siviglia, si è già messo al lavoro 'Le vacanze sono finite , ora sono concentrato solo sulla Roma. Spero di essere fisicamente in forma rapidamente, ho lavorato per essere al ...

Nzonzi si presenta : "A Roma per vincere. Io e De Rossi - perché no?" : Visite mediche e selfie Gli obiettivi - Anche perché la Roma per cercare di accorciare le distanze dalla Juventus conta anche su di lui, fresco campione del mondo con la Francia. "La Roma viene da ...

Roma - arriva Nzonzi : tifosi giallorossi in delirio [VIDEO] : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, una stagione che preannuncia emozioni e grande spettacolo. Una grande protagonista si candida ad essere la Roma, in particolar modo il club giallorosso si è mosso molto bene sul calciomercato e può essere considerato ancora più competitivo. Nel frattempo l’ultimo colpo messo a segno è stato il centrocampista Nzonzi, il calciatore adesso completa un reparto già super ...

Roma - Monchi : "Nzonzi più forte di Malcom. Rinforzo a destra? Siamo in tanti" : Nel giorno della presentazione del campione del mondo francese, Monchi tira fuori l'orgoglio: "Non Siamo una squadra che vende soltanto, Siamo la terza che ha speso di più. Non ho mai avuto un no ...

Roma - la presentazione di Nzonzi : 'Qui per vincere - voglio essere pronto al più presto' : Il francese campione del mondo è in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi: "Sono un centrocampista centrale e il mio compito è quello di recuperare palloni e non perdere palla - ha ...

Calciomercato Roma - Nzonzi si presenta : “sentivo la necessità di cambiare - sono qui per crescere” : Il nuovo centrocampista della Roma si è presentato oggi, dichiarando di voler crescere e vincere dei titoli con i giallorossi “A Siviglia ho trascorso tre anni bellissimi, ma sentivo la necessità di una nuova sfida e per questo sono qui in un grande club che mi farà crescere”. Il campione del mondo, Steven N’Zonzi spiega i motivi della decisione di lasciare il Siviglia per approdare alla Roma. ”sono un ...

Roma - la presentazione di Nzonzi LIVE : 'Qui per vincere - voglio essere pronto al più presto' : Il francese campione del mondo è in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi: "Sono un centrocampista centrale e il mio compito è quello di recuperare palloni e non perdere palla - ha ...

Roma - Monchi : 'Mercato in entrata chiuso - Nzonzi è forte. Zaniolo e Coric? In quel ruolo siamo tanti...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione di Steven Nzonzi: 'siamo qui per rappresentare un campione del mondo, un grande giocatore. Sono contento di averlo portato qui. Abbiamo un centrocampo forte, sono contento'. SUL MERCATO - 'Il mercato in entrata finisce domani. Manca un giorno. In uscita rimarrà ...