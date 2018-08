Roma | Minacce e violenze ai genitori | arrestato giovane all’Anagnina

Roma - costretto a lasciare casa per le minacce dei Casamonica. Carabinieri gli restituiscono l’appartamento : Con minacce di morte lo avevano costretto ad abbandonare la sua casa popolare, ma oggi l’uomo ne ritorna in possesso. Riconsegnato al legittimo assegnatario un alloggio Ater in zona Pietralata, alla periferia di Roma , di cui si erano indebitamente appropriati appartenenti alla famiglia casa monica e sequestrato dai Carabinieri lo scorso luglio nel corso della maxi operazione “Gramigna”. Il direttore dell’Azienda ...

Caltanissetta : donne ‘reclutate’ in Roma nia e minacce - così gli anziani erano derubati : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Un giro d’affari di almeno 100mila euro sottratti alle loro vittime con movimenti bancari e trasferimenti su money transfer. E’ quanto hanno accertato i carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta , che stamani hanno dato esecuzione a Gela e Niscemi, a tre misure di custodia cautelare in carcere. A capo della banda sgominata dagli uomini dell’Arma, coordinati dalla Procura di ...

Roma - botte e minacce di morte ai bimbi alla lezione di Corano : Funzionavano a intimidazioni e botte le lezioni di H.M.A, 28enne insegnante che teneva lezioni sul Corano a Roma, in quartiere periferico, e che con l'assenso dei genitori non lesinava le vie brusche con i bambini che si mostravano meno reattivi agli insegnamenti.Il maestro di Corano è finito in manette al termine di un'indagine scattata a gennaio dopo una segnalazione e che ha provato come due bambini fossero divenuti vittime di maltrattamenti ...