Roma | Kluivert convince Koeman | convocato dall' Olanda Papà Patrick è soddisfatto | ' Il

Kluivert debutta nella Roma - mentre l'amico Nouri esce dal coma. Proprio a lui ha dedicato la maglia numero 34 : La maglia numero 34 dell'AS Roma, Justin Kluivert l'ha scelta per omaggiare l'amicizia che lo lega ad Abdelhak "Appie" Nouri, suo ex compagno di squadra all'Ajax colpito da malore l'8 luglio del 2017, durante un'amichevole contro il Werder Brema. Il giovane calciatore era finito in coma per un collasso cardio-circolatorio in seguito al quale, nonostante l'utilizzo del defibrillatore e il trasporto immediato all'ospedale di Innsbruck, venne ...

Papà Kluivert : 'United e Barcellona? Ha scelto lui la Roma - ora vinca lo scudetto' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , il padre Patrick , ex Milan e Barcellona, rivela alcuni segreti del figlio, a partire dai consigli impartitigli: 'Cosa gli ho detto? Di stare attento alle ...

Roma - papà Kluivert : "Corri Justin. Con questa squadra puoi raggiungermi" : ... il cross per il gol-vittoria di Dzeko: "Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo - confessa Patrick intervistato da Alessandra Bocci nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' -. ...

Roma - Kluivert fa sognare i tifosi : A lto, tatuatissimo, ribelle dentro e, parecchio, fuori dal campo, così tanto da conoscere la prigione. Morale: il modello evocato dal presidente sarebbe di quelli da non sottoporre ai baby, ma nel ...

Roma - Kluivert : Justin non vuole essere solo il figlio di Patrick : Quando Kluivert jr deciderà una finale di Champions League, allora Patrick sarà il papà di Justin e non viceversa. Perché oggi l'attaccante della Roma è ancora il figlio di Patrick. Magari succederà ...

Roma : Dzeko e Kluivert stendono il Toro : Una vittoria importante, importantissima. In ogni stagione è fondamentale riuscire a partire bene nonostante i fisiologici problemi legati alla preparazione atletica. Non è certo un segreto, infatti, che le big soffrono maledettamente le prime partite del campionato proprio a causa di una preparazione atletica programmata per essere al top nel cuore della stagione. E questo si traduce in muscoli imballati. Non ha fatto naturalmente eccezione ...

JK34 - il nuovo fenomeno della Serie A : Justin Kluivert incanta all’esordio - la Roma pronta a volare con il fuoriclasse olandese : Esordio con il botto per la Roma nella prima giornata del campionato di Serie A, importante successo per la squadra di Di Francesco contro il Torino e primi tre punti che fanno ben sperare per il proseguo del torneo. I giallorossi sono stati protagonisti di un mercato veramente importante nonostante qualche cessione importante ed il successo su un campo difficile come quello granata rappresenta già un biglietto da visita da non ...

Roma - vecchia e nuova. Kluivert inventa per la magia di Dzeko : Il nuovo e il vecchio che avanzano, salvano la Roma e castigano un Torino che avrebbe meritato di più. Alla fine ci ha pensato ancora una volta lui, Edin Dzeko. Ma il suo gol numero 74 in giallorosso ...

Justin Kluivert - assist per Dzeko al debutto con la Roma : com'è andata la sua prima in giallorosso : 20 minuti. Tanto è bastato a Justin Kluivert per strappare i primi applausi in Serie A. E poco importa poi se gran parte dello stadio era occupata dai tifosi granata perché, per far innamorare quelli ...

Roma - Dzeko : 'Gol alla van Basten - ma ne ho fatti di più belli. Kluivert? E' forte' : Edin Dzeko, attaccante giallorosso match winner di Torino-Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Mi hanno messo un cross bellissimo e ho fatto un gol ancora più bello. Allla van Baste? Direi di sì. Lo scorso anno forse ho fatto un gol ancora più bello. È sempre difficile venire qua, ...

LIVE Torino-Roma - Serie A in DIRETTA : i nuovi giallorossi all’esame granata - Pastore-Kluivert sfidano Belotti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata sfidano in un match durissimo i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco: incontro che va in scena alle 18.00. Uno scontro davvero interessante, che negli anni ha visto i capitolini spesso e volentieri in difficoltà. La banda di Mazzarri davanti al pubblico di casa proverà a far di ...